ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كيف تعلم أولادك الدفاع عن أنفسهم من الأذى الجسدي والنفسي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:31 م
تربية الأولاد
تربية الأولاد
Advertisements
ياسمين القصاص

قالت أميرة البير، خبيرة علاقات أسرية ومدربة مهارات حياتية، إنه يجب على جميع الآباء أن يقوموا بتأهيل أبنائهم للدفاع عن أنفسهم من الأذى النفسي والعنف الجسدي، وذلك منذ استيعابهم للمواقف والأشخاص، أي منذ أن يبدأ إدراكهم في السن الثالثة، منوها إلى أن دور الأم في تعليم أولادها حدوده في معاملتهم مع الآخرين من خلال إدراكهم للدائرة القريبة، أي معرفة كل طفل حدود معاملته مع الآخرين، وأن يجب معاملة لها عادات وتقاليد معينة مع أي شخص خارج منزله وأسرته.


وأضافت أميرة البير، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أنه يوجد دائرة أخرى للأطفال وتسمى بالدائرة الاجتماعية، وهى التي تشمل العلاقات القريبة للأبناء، بشرط أن يكون التلامس بها  أيضا على مسافة معينة، كاشفا عن هذه الدائرة أنها تشمل أولاد العم، الخال، الأقارب والجيران، ومن ثم تأتى الدائرة الثالثة لتكون الدائرة العامة، الذى يتواجد بها الأصحاب، التي لم تعطهم الحق التلامس بأي شكل من الأشكال. 


وأشارت "البير"، إلى أن يجب على الآباء توجيه أطفالهم من عدم تعدى أي شخص آخر عليهم بالضرب، حتى لا يستطيع أي شخص أن يقتحم على أولادهم، مضيفا أن يجب تربية الأبناء على التوازن النفسي، حتى يكون لديه الثقة بأنفسهم ليتمكن من الدفاع عن نفسه، فحينها يجب على الآباء والأمهات يكونوا على قدر كاف من الاتزان.


وأكدت خبيرة علاقات أسرية ومدربة مهارات حياتية، أنها توجه تحذيرا للآباء من عدم معاملتهم بالعنف اللفظي أو الجسدي، وأيضا من عدم استمرار الأبناء في إهانة أولادهم، مقارنتهم بغيرهم وأيضا النقد، فهنا لم تتساو المعادلة ولم ينتج عن هذا الطفل أي ثقة بالنفس أو أخلاق كريمة، فبالتالي لم يستطيع التعامل مع أي عنف يتعرض له.


وأوضحت، أن أيضا يجب توخى الحذر من معاملة الآباء مع أبنائهم بالسلبية وإعطاؤهم الحرية الزيادة، دون معاقبتهم على أخطائهم، فحينها لم يجدوا وقتا لتعليم هؤلاء الأبناء أي من الأشياء التي تفيدهم في حياتهم، مؤكدا أن عند اتهام الأطفال والأبناء بكل أخطائهم باستمرار، فهنا يقوم الآباء بنزع الثقة من هؤلاء الأبناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للا عنف.. نصائح مهمة للمرأة للتخلص من القسوة.. حيل لتربية الاطفال بدون ضرب.. ورسائل للأزواج للابتعاد عن الغلظة والفظاظة

بعد واقعة فتاة الإسكندرية.. عواقب تعرض الأبناء للعنف في مرحلة المراهقة

الآباء يدركون تقصيرهم.. أسامة الأزهري: الأبناء أمانة لا يجب التفريط بها.. فيديو

خبير تحكيم يحذر الزمالك قبل مواجهة الرجاء

روشتة من دار الإفتاء لعلاج الكسل عن الصلاة بـ 3 أمور.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور

سمع صوته على بعد 3 أميال.. انفجار هائل يدمر منزلا فى بريطانيا.. شاهد

شعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط

رسميا.. بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي

حتى لا يفوتك الميري.. ننشر إجراءات وشروط التعيين بالوظائف الحكومية

إبراهيم سعيد عن أحمد الشيخ: أفضل من لاعبين تواجدوا بالزمالك في الفترة الأخيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

ارتفاع أسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo سيدان و هاتشباك اليوم في مصر .. صور

دراسة.. أصحاب هذا المرض هم الأكثر تأثرا بـ فيروس كورونا