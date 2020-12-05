صبحي يشارك خريجي الثانوية فرحتهم: الدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماما كبيرا بالشباب

استجاب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعوة الشباب من طلاب الثانوية العامة خريجي دفعة ٢٠٢٠ بالقسم المصري بمدارس مصر للغات، وطلب الخريجون من نجوى جمعه عجيز مديرة مدارس مصر للغات، حضور الوزير لحفل تخرجهم ورغبتهم الاستماع الي نصائحه وهم علي اعتاب مرحلة جديدة بعمرهم كشباب .





وجهت نجوي جمعة الدعوة للوزير ونقلت رغبة التلاميذ فلبي الدعوة علي الفور ، وفي كلمته خلال الحفل هنأ الدكتور أشرف صبحى الطلاب بعبورهم مرحلة الثانوية العامة وبداية المرحلة الجامعية .





وأكد ان الدولة بكافة اجهزتها تولي اهتماما كبيرا بالشباب بمختلف المراحل والمستويات ، واستعرض باستفاضة الجهود التي تقوم بها الدولة لخدمة ورعاية الشباب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا ان الشباب يعيش حاليا العصر الذهبي من الاهتمام الحكومي من دعم ومساندة ومشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.





وطالبهم بالانخراط في الانشطة العديدة التي تنفذها الدولة للشباب من مؤتمرات ومعاهد اعداد قادة وغير ذلك كما طالبهم بالاستفادة من التوجهات الحديدة بالتعليم الجامعي الذي يعد الشباب لسوق العمل الدولية والمحلية.





كما هنأت نجوى جمعه عجيز مديرة المدارس الطلاب على تفوقهم وسعادتها وهي تراهم عل منصة التتويج و طالبتهم بأن يكونوا صو ة مشرفة بحياتهم الجامعية واشادت بالدو العظيم لماجدة موسي احدي رائدات التعليم بمصر والمهندس اسماعيل عثمان.





وأكد خالد حجازى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة حرص الدولة علي دعم العملية التعليمية بكل السبل لعبور الظروف الحالية وتوفير افضل الوسائل التعليمية للطلاب موجها الشكر لادارة المدرسة علي رعاية ابنائها الطلاب وأبدى المهندس كريم عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة سىعادته بتخريج الطلاب وهنأهم علي نجاحهم.



