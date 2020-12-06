تفاصيل جولة وزير النقل فى الغربية .. الوزير يتفقد إنشاءات وتطوير الطريق الزراعي والطرق الفرعية.. وتوجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ لتوفير الراحة للمواطنين ..صور

وزير النقل يتفقد مشروعات التطوير وإنشاءات الطرق والكباري بمحافظات الدلتا

إنشاء كوبري و3 حارات مرورية بتكلفة ٣٧٩ مليون جنيه

توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من الطرق الطرق تخفيفيًا على المواطنين

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل، للوقوف على أعمال الطرق الجارية داخل محافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.





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بدأت الزيارة بتفقد الأعمال الجارية بطريق دفرة - السنطة – زفتى الجديد ، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل بالطريق والذي يبلغ طوله ١١ كيلومتر حتى مدينة السنطة ، ويحتوي على ٣ حارات في كلا الاتجاهين و ٤ أنفاق و ٢ كوبري علوي ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل بتكلفة إجماليه ٣٧٩ مليون جنيه.





وقام الوزير والمحافظ بمعاينة الطريق حيث وجه الفريق كامل الوزير ببدء وضع الطبقة الأسفلتية قبل نهاية هذا الشهر في المنطقة الأولى من الطريق والتي تم الانتهاء من وضع طبقة السن بها ، كما وجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد حتى يتسنى البدء في المرحلة الثانية من السنطة إلى زفتى.





من جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي أن الطريق سيساهم في تخفيف الكثافة المرورية بطريق السنطة زفتى الحالي، كما سيساهم في ربط محافظات الدقهلية، الغربية والبحيرة.





وتفقد الوزير و المحافظ طريق دفرة كفرالزيات الحر للبدء في أعمال تطويره ، وخلال الزيارة عرض الدكتور طارق رحمي موقف طرق " طنطا المحلة، طنطا إسكندرية الزراعي، ونفق الدلجمون ".





ووجه الفريق كامل الوزير هيئة الطرق والكباري بسرعة الانتهاء من الطرق تخفيفيًا على المواطنين.

يذكر أن تطوير وإنشاء هذه الطرق يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين.





وأعلن محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.