غدا افتتاح معرض خيال مؤكد للفنانة نعمت الديواني

تفتتح الفنانة نعمت الديوانى معرضها الجديد بعنوان "خيال مُؤكد "، غدًا الأحد، داخل قاعة الزمالك للفن، نظرًا للظروف الحالية، ويمتد الافتتاح من ١٢ ظهرًا حتى ٨ مساءً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وقالت "الديواني": "سرحت بخيالي إلى عالم الأساطير وحكايات الطفولة، وأدركت أنني أؤمن بها إيمانًا يقينيًا.. إنها خيالي المُؤكد الذي أتوق لرؤيته يعيش على أرض الواقع، فأنا أؤمن بعالم ودود يغلب فيه الخير وتنتصر فيه المحبة، عالم بسيط ونقي، بدون تصنيفات، وبدون انحياز لأجناس محددة أو لمخلوقات بعينها، عالم يفيض بالسحر والجمال في خيالي المُؤكد بحث حثيث دائم عن معنى وجوهر، لعله بارقة أمل تذكرنا بما كنا عليه يوم من الأيام، أو ربما استحضار لما يمكن أن نصبح عليه يومًا ما".





درست نعمت الديواني إدارة الأعمال، إلا أنها تفرغت للفن في 2009، وولدت الديواني في "هافانا" كوبا، وحصلت على بكالوريوس إدارة أعمال مع مرتبة الشرف من جامعة جون كابوت الأمريكية في روما، ودرست تاريخ الفن في إيطاليا، وزارت ودرست متاحف وقاعات الفن في روما، وفلورنس، وسيينا، وباريس، ثم عادت للقاهرة عام 1984 وعملت بالسفارة الأمريكية ثم بالجامعة الأمريكية، والتحقت منذ عام 2013 بمرسم الفنان الدكتور مصطفى الرزاز، وفي عام 2015 واصلت دراساتها في أكاديمية فلورنسا للفنون.



