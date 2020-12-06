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محافظات

كانت سندا لزوجها.. إيمان مدرسة كافحت لتربية أبنائها وقضى عليها كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
ايمان واسرتها
ايمان واسرتها
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أحمد على

شهدت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بسبب وفاة سيدة فى العقد الرابع من عمرها، وهي تعمل مدرسة بإحدي المدارس عقب رحلة علاج استمرت لمدة 14 يوما على خلفية إصابتها بفيروس كورونا القاتل، وهو ما أودي بحياته داخل أقسام العزل الصحي بمستشفي سمنود، تاركة 4 أطفال لأفراد أسرتها من بينهم 3 أطفال وطفلة تترواح أعمارهم ما بين "3 -7" سنوات على الأكثر.

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"علامات من الألم وصراخ داخل منزل سكني يقطن فيه أفراد غائلة شخبه حزنا على وفاه ابنتهم إيمان سليمان شخبة المعلمة التربية الفنية بمدرسة ميت عساس  بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد دخل الحجر الصحي بمستشفى العزل ويجرى تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابر الأسرة بمعرفة الطب الوقائي.

كانت إيمان سليمان شخبة معلمة التربية الفنية قد أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وظهرت عليها أعراض الإصابة متمثلة في ارتفاع في دجات حرارة الجسم وضيق في التنفس وتم اخذ عينه طبية منها ، وجاءت التحاليل إيجابية ، وجرى عزلها داخل الحجر الصحي بسمنود ، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنيه .

كما نعي محمد حسن أحد أفراد الأسرة بذات القرية بقوله " ربنا يرحمها فى الجنه ونعيمها كانت نعم الأم المثابرة والتى كافحت كثيرا أن تكون سندا لزوجها وأسرتها لتحمل مصاريف المعيشية وكسب القوت بالحلال عقب تخرجها من دراستها الجامعية  .

وأضاف "حسن " أن السيدة المتوفاة تعرضت للإصابة بفيروس "كوفيد 19 " من خلال الاختلاط بعدد من جيرانها التى أصابتهم الفيروس مشيرا بقوله " شكرا لكل مسئول فى الدولة يتحرك من أجل مواجهه الوباء اللعين " .

كما أعلن  الدكتور عبد الناصر حموده وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تكليفه كافة مديري إدارات الصحية والمستشفيات باستمرار رفع حالة الطوارى ء القصوي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين المشتبه اصابتهم بعدوي فيروس كوفيد 19 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة عن توفير كافة الأدوية والامصال الطبية والرعاية الصحية العلاجية الكامله والتى تستهدف رعاية كافة حالات العزل الصحي المنزلي والدفع بكافة فرق الترصد والزائرات الصحية للوقاية من أخطاء تفشي الوباء اللعين  .

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

 

 

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