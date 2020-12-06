اليوم .. قطع الكهرباء عن مدينة قليوب لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب وقرية ناي وكوم اشفين اليوم الأحد 6 ديسمبر الجارى من الساعة ٧ صباحا حتى الساعة ١١ صباحا، وذلك لأعمال الصيانة بشبكة الكهرباء.





وأشارت شركة الكهرباء إلى أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل المدينة بالكامل وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.





وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن رفع كفاءة شبكة كهرباء قطاع القليوبية في عام واحد بتكلفة 470 مليون جنيه وتحرير 503 محاضر ضبطية قضائية.





من جانبها ناشدت وكيل وزارة الكهرباء أمال بركات بالقليوبية المواطنين ضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال بالكهرباء يوميا وانقطاع التيار عن بعض المناطق نتجية حدوث هذه التلفيات.





وقالت إن بركات وزارة الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لعمل صيانة وتجديد لعدد كبير من أعمدة الإنارة بقرى ومدن المحافظة وذلك لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها.





من جانبه أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7- 8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية، موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأصدر محافظ القليوبية فى بيان له اليوم توجيهاته بإنهاء جميع الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 الف و 729 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقر انتخابي يضم 198 لجنة فرعية موزعة على قسم ومركز قليوب مركز القناطر الخيرية.