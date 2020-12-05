تنفيذ أكبر مشروع داجني مميكن بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلن يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز الفرافرة ، اليوم السبت، عن تنفيذ أكبر مشروع إنتاج داجني أعماق مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانًا بطاقة نصف مليون طائر في الدورة الواحدة، وإجمالي 4 ملايين طائر في العام الواحد، حيث جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجارى تنفيذ مراحل المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة. أعماق





قال مرزوق، اليوم السبت، في بيان صحفي، إنه جرى تقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالتنفيذ الخاص بمحاور المشروع .





وأكد رئيس المركز أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين في تنفيذ المشروعات الخدمية والإنتاجية، وذلك في إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتوفير الدعم لتلك المشروعات التي من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن البسيط في كافة قري المحافظة.

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من جانب آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت، عن تنفيذ حملة تعقيم لمدرسة قرى شرق بولاق، ومدرسة الخرطوم وذلك للوقاية من "كوفيد -19"، والتأكيد على أعمال النظافة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا مع تطهير وتعقيم مستمر للحفاظ على الطلاب وجميع العاملين بالتعليم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه بعد ظهور حالة كورنا لربة منزل مسنة بقرية الخرطوم جرى منع الطلاب من الحضور للمدرسة لمدة أسبوع للحفاظ عليهم من التعرض للإصابة مؤكدا على أن عملية التعقيم الدوري لكل المنشآت التعليمية تأتي في إطار خطة قطاع التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف جمال، أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم بصفة يومية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات بتعقيم مبنى ديوان المديرية بالكامل.





من ناحية أخرى أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهر على أرض محافظة الوادي الجديد اعتبارًا من اليوم السبت .





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس، هو استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان "مصر خالية من فيروس سي".



