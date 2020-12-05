انفجار الخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن منطقة بهتيم بشبرا الخيمة

شهد شارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية انفجار وتسريب مائي بخط المياه الرئيسي مما ادى الى غرق الشارع والتسبب في قطع المياه.









قال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة إنه فور الإبلاغ عن انفجار الخط استدعى على الفور الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل والعمل على عودة المياه مرة أخرى وجاري أعمال التغطيات.





وأكد رئيس الحي أنه يقوم بتكثيف دور المتابعة لجميع المرافق ورصد جميع المشاكل أولا بأول والعمل على حلها بأسرع وقت.





من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أي أمطار على قرى ومدن المحافظة وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه مضيفا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه.





واضاف أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة والتى كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.





وأكد أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغت 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة مضيفا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة كما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل.





من ناحية اخري أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7- 8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية.





ووجه المحافظ بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.