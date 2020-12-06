ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

معنى صلاة الجناحين.. علي جمعة يجيب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
معنى صلاة الجناحين..
معنى صلاة الجناحين.. علي جمعة يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء إن صلاة "الجناحين"  تعنى دخول المأموم فى الجماعة فى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ومعها سورة ويقضى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، وهما بالنسبة للمأموم الثانية والثالثة.


وقال "جمعة"، فى فيديو له عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الإمام بأدائه الركعة الرابعة يكون قد انتهى من الصلاة وبالتالى فإن المأموم يتبقى له ركعة أخيرة فيقضيها بقراءة الفاتحة ومعها سورة، وبهذا تكون صلاته ذات جناحين أى بدأ صلاته بالفاتحة وسورة وأنهاها بالفاتحة وسورة.

 وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الثبات على الطاعة، ينبغي عليه أن يعلم أولًا ما هو مراد الله من العبد، مؤكدًا أن الله تعالى فرض على عباده أن يكونوا له طائعين مجتنبين للحرام.

وأضاف«عويضة» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف تثبت على الطاعة ؟ أن الطاعة؛ جزء من مراد الله تعالى من العبد وأنه مأمور بأن يكون عبدًا ربانيًا يعلم حق الله فيلتزمها، وحدود الله ومحارمه فيجتنبها.

وأشار إلى أن العبد إذا علم أن هذا مراد الله منه، التزم طاعته وكف عما نهاه عنه، وأن من التزم طاعة الله نجا ووقع في محبة الله؛ مفيدًا بأن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: منْ عادى لي وَلِيًّا. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب وَمَا تقرَّبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبَّ إِلَيَ مِمَّا افْتَرَضْت عليْهِ: وَمَا يَزالُ عَبْدِي يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يسْمعُ بِهِ، وبَصره الَّذِي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ الَّتي يَبْطِش بِهَا، ورِجلَهُ الَّتِي يمْشِي بِهَا، وَإِنْ سأَلنِي أَعْطيْتَه، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَّنه» رواه البخاري.
وأكد أن أفضل الأعمال عند الله هي ترك المحرمات وفعل الطاعات.

يذكر أن الله تَعَالَى قال في مجاهدة النفس والصبر على الطاعة: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» ،قالَ تَعَالَى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:99] وَقالَ تَعَالَى: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا [المزمل:8] أي انْقَطِعْ إِلَيْه. وَقالَ تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ [الزلزلة:7].

وَقالَ تَعَالَى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ [المزمل:20] وَقالَ تَعَالَى: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [البقرة:273] والآيات في الباب كثيرة معلومة.

وفي السنة عن أَنس، عن النَّبيّ ﷺ فيمَا يرْوِيهِ عنْ ربهِ عزَّ وجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَربَ الْعبْدُ إِليَّ شِبْرًا تَقرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِراعًا، وإِذَا تقرَّب إِلَيَّ ذِرَاعًا تقرَّبْتُ مِنهُ بَاعًا، وإِذا أَتانِي يَمْشِي أَتيْتُهُ هرْوَلَة رواه البخاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل أقرأ سورة بعد الفاتحة حال إدراك الإمام في الركعة الثالثة.. أمين الفتوى يجيب

هل يجب سجود السهو لمن نسي قراءة سورة بعد الفاتحة؟

كلما أصلي أنسى نصف الآية فهل صلاتي صحيحة ؟ الإفتاء توضح

عجائب قيام الليل .. معجزات لمن أدركها

أسهل طريقة للحصول على أجر قيام الليل

رمضان البيه يكتب: الوصول إلى محبة الله تعالى‎

ترشيحاتنا

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور

أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

لأول مرة .. أشرف عبد الباقي يكشف عن عدد زيجاته وحياته الأسرية

بـ 1600 جنيه .. أرخص هواتف شاومي في 2020

بأمر واحد.. الإفتاء توضح كيفية المواظبة على أداء الصلاة

Advertisements

مصير العنصرية السقوط .. احتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

العنصرية كارهة المصريين .. هزيمة ساحقة لـ صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

سعر الذهب اليوم 6-12-2020

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور