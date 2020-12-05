خبير:تقييم بلومبرج حقيقي ويعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى





أشار " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أنه لولا الاجراءات الاستباقية التي اجرتها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري فور اندلاع جائحة كورونا عالميا و من قبلها دعم القيادة السياسية لتلك الاجراءات؛ لكان الوضع أكثر صعوبة، مشيرا إلي أن عددا من مؤسسات التصنيف الدولية والتمويلية في مقدمتها صندوق النقد الدولي اشادت بتلك الآليات وطالبت الدول المتقدمة وذات الاقتصاد القوي أن تأخذ الدولة المصرية نموذجا يحتذي به في ادارة الازمات المالية والاقتصادية.





اقرأ أيضا:

أوضح " أبوزيد" أن مؤسسات التمويل الدولية أو التقييمية لا تعطي تقييمها وفقا لأهواء أو محاباة ولكنها تقوم باجراءات اكثر صرامة لخروج مثل تلك النتائج؛ موضحا أن تقييم وكالة بلومبرج عن اقتصادنا القومي ليس الأول ولكنها تعاملات في تقييم الوضع الاقتصادي بمهنية ووفقا لأرقام ملموسة ومؤشرات واضحة.





أضاف " أبوزيد" أنه لا يمكن انكار ان بعض المؤسسات مازالت تتصيد الأخطاء لمصر وهو أمر معروف للجميع، ولكن خروج تلك المؤسسات بتلك التصنيفات بأن الاقتصاد القومي المصري هو الأقوي من بين 10 اقتصاديات دولية له مدلول و آثار علي الصعيد الاقتصادي هي الأعمق و الأكثر إيجابية وخصوصا وانها بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ستسهم بصورة كبيرة في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين الاجانب و تحفيزهم علي ضخ استثماراتهم داخل شريان الاقتصاد المصري وهو ما يعني ان تلك المؤسسات تثق في قدرات مصر واقتصادها.





وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، سبق لها اصدار تقرير أمس الجمعة، تؤكد فيه بأن الاقتصاد المصري من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2020، مشيرة إلى تمكنها حتى الآن من تجاوز محنة جائحة كورونا.



