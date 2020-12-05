اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال اختبارات الميدتيرم في علوم عين شمس





قال الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية أتخذت كافة إجراءاتها الوقائية أثناء سير أداء عملية إختبارات الميد تيرم وذلك للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم ، مؤكدا علي تطبيق نظام الحجر الصحي لأوراق الإمتحانات للحفاظ علي صحة المصححين





واضاف " رجاء " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية أنتهت من أداء إمتحانات الميدتيرم بالكلية الخميس الموافق 3 ديسمبر للاقسام التي لها أمتحان جزء واحد ، إما الإقسام التي تنقسم إختبارتها لجزين لضمان رفع مجموع الطالب بنهاية الترم ستنتهي بالأسبوع الثامن من الدراسة وذلك للبدء في إمتحانات العملي لأقسام الكلية

واشار عميد علوم عين شمس الى أن الكلية الجامعة وفرت علاج للطلاب المشتبة الذين يشعرون بالاشتباة في كورونا من خلال كارنية التامين الصحي ، مؤكدًا علي أنة في حالة التاكيد من إصابة الطالب يتم تحويلة الى مستشفيات العزل الخاصة بالطلبة وتوفير العلاج اللازم دون أي تكاليف علي الطالب

واستطرد ، أن في حالة اشتباة الطالب بفيروس كورونا يبلغ إدارة الكلية وذلك لتاجبل الإمتحانات الخاصة بيه وإعداتها في المعاد التي تحددة إدا ة الكلية بالتنسيق مع دكتور المادة





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وقد قال الدكتور" محمد رجاء "عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له أن الكلية تعمل الآن علي أداء أمتحانات الجزء الثاني من " الميدتيرم " وتسير تلك العملية بشكل إيجابي حيث يلتزم الطلاب بالحضور وفقا للجداول الموضوعة من قبل إدارة الكلية وذلك بإتخاذ كافة الإجرات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب









وأوضح "رجاء "في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الإمتحانات العملية ستبدأ خلال الإسبوع الثالث او الرابع من شهر ديسمبر وذلك عقب الإنتهاء من إمتحانات الميدتيرم لكافة الفرق الطلابية ، مؤكدًا علي استعداد تجهيز المعامل وقاعات التدريس وتطبيق التدابير الوقائية









وأكد عميد علوم عين شمس علي مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية اثناء فترة الإمتحانات الى السابعة مساءًا وذلك لتقليل أعداد الطلبة داخل المعمل وإمتحان اكبر عدد ممكن من الطلاب خلال اليوم الدراسي ، مشيراٍ الي أستخدام الإختبارات بالمواد النظرية لتسهيل أداء الإمتحانات علي الطلبة .