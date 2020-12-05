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رياضة

نهائى كأس مصر.. الاهلي يصل استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:01 م
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما فى نهائي كأس مصر.


وقطع الأهلي مشوارا يبدو سهلا في كأس مصر بالنسخة الحالية بعد أن فاز على بني سويف الذي يلعب بدوري القسم الثاني بنتيجة 3-1 في دور الـ 32 ثم فاز على الترسانة الذي يلعب بالقسم الثاني أيضا بنتيجة 2-1 في دور الـ16.


 وتخطى الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الذي يلعب بالقسم الثاني بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ثم فاز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري في نصف النهائي.


 وكانت مسيرة الطلائع أصعب في نسخة الكأس بعدما افتتح مسيرته بالفوز على دكرنس في دور الــ 32 ثم تخطى المقاصة في دور الـ16 وأقصى بيراميدز وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي بضربات الترجيح ثم أطاح بالزمالك حامل اللقب من دور الأربعة بنتيجة 3-1.


 ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لحصد ثاني بطولة مع الفريق الأحمر بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.  


ويسعى الأهلى لحصد الثلاثية بعد التتويج بالدوري ودوري الأبطال وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما كاملة. طارق العشري المدير الفني الطلائع يحلم بالعودة لمنصات التتويج بعدما حقق لقب كأس مصر مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 كما حصد كأس السوبر المصري.


 ويفتقد الأهلي جهود الرباعي المصاب بفيروس كورونا أحمد رمضان "بيكهام" ووليد سليمان والمالي أليو ديانج وأحمد ريان بجانب النيجيري جونيور أجايي للإصابة بينما تبدو صفوف الطلائع مكتملة. الأهلي يدخل المباراة متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد اعتلاء عرش أفريقيا مجددا بعد غياب 7 أعوام لكن الفريق الأحمر يصطدم بالإجهاد الكبير لأغلب عناصره الأساسية.


 وقد تكون الفرصة سانحة لظهور الوافد الجديد المغربي بدر بانون أو الثنائى العائد من الإعارة محمد شريف وناصر ماهر لكن موسيماني يفضل باستمرار الاعتماد على القوام الرئيسي.


 وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لموقع النادي الاهلي إن الفريق يعمل ألف حساب لفريق الطلائع الذي هزم ثاني وثالث الدوري كما أن الفريق يسعى لتحقيق الثلاثية وهو أمر سيكون دافعا للاعبين.

 الأهلي توج لآخر مرة بلقب كأس مصر عام 2017 بقيادة مدربه الأسبق حسام البدري لكن تشكيلة الفريق لم يتبق منها سوى عمرو السولية ورامي ربيعة وأجايي ومحمد هاني. على الجانب الآخر، الطلائع أبرم عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوفه على رأسهم عمرو مرعي وحسين السيد وتوني جوميز وغيرهم من اللاعبين الموهوبين.


 ويراهن طارق العشري على خبرات بعض لاعبيه لتجاوز عقبة الأهلي وتحقيق اللقب على رأسهم عمرو جمال المعار من الأهلي والحارس محمد بسام الذي تألق في الفترة الأخيرة والتحق نظير ذلك بالمنتخب الوطني.  

ويعول العشري هجوميا على جهود أحمد سمير الذي أسهم بقوة في تأهل الفريق للنهائي، بتألقه أمام الزمالك حيث سجل هدفين، بجانب نشاط مهند لاشين وناصر منسي.

 وقال أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات تليفزيونية إن فريقه لا ينظر للأسماء وكل هدفه تحقيق عرض جيد وحصد لقب الكأس متمنيا التوفيق مثلما حدث في لقاء الزمالك.
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