تنفيذ 573 حكمًا قضائيًا وضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة في حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية في أسوان سلسلة حملاتها المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون في الشارع الأسوانى وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.







فقد تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 9 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح نارى غير مرخص وكمية من نبات البانجو المخدر تزن2 كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة.





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ففى مجال تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين تم تنفيذ 573 حكمًا متنوعًا شملت ضبط 130 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و279 أحكام غرامات و134 أحكام المخالفات.





وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.





وكان قد أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان على قرب الانتهاء من المشروعات الخاصة بتطوير المستشفيات الجامعية.





وقال الدكتور أحمد غلاب إن مستشفى أسوان الجامعي تشهد تطورا في مختلف الأقسام ليكون مؤهلًا لاستقبال جميع الحالات المرضية بنطاق محافظة أسوان، وأيضًا الحالات المرضية بمحافظات جنوب الصعيد لتلقي الخدمة العلاجية وذلك من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر والخبرات الطبية والعمل علي استقطاب إستشاريين في مختلف التخصصات والعمل علي تزويد المستشفى الجامعي بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضي.