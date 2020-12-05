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تعليم

عميد تربية نوعية عين شمس: نهتم بالخدمات الطبية المقدمة للطالب تخفيفا للعبء عن الأهالي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
قال الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن الكلية تهتم بالخدمات الطبية التي تقدم للطلاب لكي ترفع عنهم وعن الاهالي هذا العبء، وخصوصًا في تلك الظروف الراهنة التي مرت بها البلاد 

وأضاف " السيد " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد " أن الجامعة توفر للطالب التأمين الصحي الشامل وكارنيه التأمين الصحي ،لافتًا الى أن الاوراق المطلوبة لاستخراجه هي صور البطاقة وصورة شخصية بالإضافة الي وصل المصروفات بعد سداد الطالب كافة المستحقات.

وأكد عميد تربية نوعية عين شمس أن الطالب لا يتحمل أى تكاليف الا في اول مرة وهي 20 جنيه فقط لاستخراج الكارنيه ، مشيرًا الي تحمل التأمين الصحي للكشوفات والادوية والعمليات الجراحية.

واستطرد ، أن الجامعة اعلنت عن رقم خاص بـ "الواتساب " للتواصل في حالة شعور اي طالب باعراض فيروس كورونا وذلك لتوفير الرعاية الطبية للطالب.


وقد قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس،في تصريحات سابقة له  أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بإشراف الدولة من حيث ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسية والحفاظ علي التباعد الإجتماعي .

 
وأضاف "السيد "  في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد " انه تم تقسيم الفرقة الواحدة إلى أكثر من مجموعة حتى أصبحت تمثل ثلاثة فرق وأصبح عدد الطلاب داخل قاعات التدريس لا يزيد على 70 طالبا بعد أن كانت السعة الاستيعابية تتحمل أكثر من 350 طالبا كل عام، لافتًا الي انه تعمل مجموعات الفرق الطلابية بالتبادل حيث يحضر الطلاب في قاعة التدريس منذ أول اليوم الدراسي ويتبادل أعضاء هيئة التدريس على الطلاب وذلك لمنع حركة التنقل للطلاب للحد من انتشار العدوى.

واشار عميد كلية التربية النوعية الى أن الاجراءات المتبعة مع المخالفين تتمثل في أن يحذر الطالب فى المرة الأولى ثم يمنع من حضور المحاضرات وأخيرًا ينفذ الإجراء القانوني الذي أعلنته وزارة التعليم العالى ،  مؤكدًا أنه في حالة الاشتباه بإصابة طالب تقاس درجة حرارتة  أولًا ثم يحول إلى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالطلاب والتي تم نقلها إلى خارج الكلية وبجانب البوابة الرئيسة وذلك لمنع دخول الطالب المشتبه فيه الى الحرم الجامعي وبين الطلاب ثم يحول إلى المستشفى المتخصصة والتى أعلنتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي . 
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