مصرع طالبين غرقا بالشرقية والتعليم تفتح تحقيقا عاجلا

أكد محافظ الشرقية أنه سيتم محاسبة المقصرين في عملهم بالمدرسة بسبب الإهمال وعدم متابعة طلاب المدرسة أثناء الفسحة المدرسية مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية داخل المنشآت التعليمية.





قدم محافظ الشرقية خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الطالبين، داعيًا المولي عز وجل أن يرحمهما وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.









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كان رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربيه والتعليم قد تقدم بمذكره للعرض على المحافظ بخصوص واقعة غرق الطالبين تُفيد بأن الطالب أحمد محمد عطيه مقيد بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة السيده خديجه للتعليم الأساسي والطالب محمد محمود أحمد عياد مقيد بالصف الأول الاعدادي بنفس المدرسه قد هربا اليوم من المدرسه أثناء الفسحة والتي تبدأ من الساعه العاشرة والربع حتى العاشره والنصف من علي السور الخلفي وتم إكتشاف هروبهما أثناء حصر الغياب بعد الفسحه وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال هروبهما.









وأفاد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم إن إداره المدرسه قد تلقت إخطارًا من أحد العاملين بمستشفى الصالحية يُفيد بوجود طالبين توفيا غرقا في ترعة الحسينية رقم 1 المبطنه والبعيده عن المدرسه بحوالي 3 كيلو مترات ليتم إحاله الواقعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونيه بالمديريه لإتخاذ اللازم.