ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الأهلي ينتظر بطولة جديدة بعد قليل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:18 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر ليست سهلة والأهلي يبحث عن الثلاثية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي حصل على الدوري أبطال أفريقيا وقد نحصل على الثلاثية بتحقيق بطولة كأس مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نحن في حاجة إلى الهدوء والتركيز من أجل حصد النادي الاهلي بطولة كأس مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي ينتظر بطولة جديدة بعد قليل وهذا هو قدر الأبطال بدون شعور أحد بالحزن ومباراة اليوم صعبة جدًا".

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما فى نهائي كأس مصر.

وقطع الأهلي مشوارًا يبدو سهلاً في كأس مصر بالنسخة الحالية بعد أن فاز على بني سويف الذي يلعب بدوري القسم الثاني بنتيجة 3-1 في دور الـ 32 ثم فاز على الترسانة الذي يلعب بالقسم الثاني أيضًا بنتيجة 2-1 في دور الـ16.

وتخطى الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الذي يلعب بالقسم الثاني بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ثم فاز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

وكانت مسيرة الطلائع أصعب في نسخة الكأس بعدما افتتح مسيرته بالفوز على دكرنس في دور الــ 32 ثم تخطى المقاصة في دور الـ16 وأقصى بيراميدز وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي بضربات الترجيح ثم أطاح بالزمالك حامل اللقب من دور الأربعة بنتيجة 3-1.

 ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لحصد ثاني بطولة مع الفريق الأحمر بعد أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا.  

ويسعى الأهلى لحصد الثلاثية بعد التتويج بالدوري ودوري الأبطال وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما كاملة. 

طارق العشري المدير الفني الطلائع يحلم بالعودة لمنصات التتويج بعدما حقق لقب كأس مصر مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 كما حصد كأس السوبر المصري.

ويفتقد الأهلي جهود الرباعي المصاب بفيروس كورونا أحمد رمضان "بيكهام" ووليد سليمان والمالي أليو ديانج وأحمد ريان بجانب النيجيري جونيور أجايي للإصابة بينما تبدو صفوف الطلائع مكتملة. 

الأهلي يدخل المباراة متسلحًا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد اعتلاء عرش أفريقيا مجددا بعد غياب 7 أعوام لكن الفريق الأحمر يصطدم بالإجهاد الكبير لأغلب عناصره الأساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاشتاج #عمرو_السوليه يتصدر تويتر بعد هدفه في الزمالك

شاهد.. فرحة الهدف الأول لجماهير الأهلي من الكافيهات

خالد الغندور يعدد أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي في دورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ: مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن

النادي الأهلي يهيمن على إفريقيا .. الأحمر في انتظار مواجهة شرسة لحصد السوبر بعد التتويج بدوري الأبطال

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

ترشيحاتنا

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

بعد حلقة الثعالب.. وقف برنامج صبايا الخير

حب ولا جواز.. هنا شيحة تكشف تفاصيل ارتباط شقيقتها حلا بـ معز مسعود

المالية: 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات بمصلحة الضرائب

النيابة العامة: طفل المرور وأصدقاؤه متهمون بتعاطي المخدرات وإهانة رجل شرطة

نادي البنك الأهلي يتعاقد مع حارس مرمى الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق؟

صرفها دون روشتة.. أدوية البرد والإنفلونزا لاتقضى على المرض