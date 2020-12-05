قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر ليست سهلة والأهلي يبحث عن الثلاثية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي الأهلي حصل على الدوري أبطال أفريقيا وقد نحصل على الثلاثية بتحقيق بطولة كأس مصر.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " نحن في حاجة إلى الهدوء والتركيز من أجل حصد النادي الاهلي بطولة كأس مصر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي ينتظر بطولة جديدة بعد قليل وهذا هو قدر الأبطال بدون شعور أحد بالحزن ومباراة اليوم صعبة جدًا".





ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما فى نهائي كأس مصر.





وقطع الأهلي مشوارًا يبدو سهلاً في كأس مصر بالنسخة الحالية بعد أن فاز على بني سويف الذي يلعب بدوري القسم الثاني بنتيجة 3-1 في دور الـ 32 ثم فاز على الترسانة الذي يلعب بالقسم الثاني أيضًا بنتيجة 2-1 في دور الـ16.





وتخطى الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الذي يلعب بالقسم الثاني بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ثم فاز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري في نصف النهائي.





وكانت مسيرة الطلائع أصعب في نسخة الكأس بعدما افتتح مسيرته بالفوز على دكرنس في دور الــ 32 ثم تخطى المقاصة في دور الـ16 وأقصى بيراميدز وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي بضربات الترجيح ثم أطاح بالزمالك حامل اللقب من دور الأربعة بنتيجة 3-1.





ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لحصد ثاني بطولة مع الفريق الأحمر بعد أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى الأهلى لحصد الثلاثية بعد التتويج بالدوري ودوري الأبطال وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما كاملة.





طارق العشري المدير الفني الطلائع يحلم بالعودة لمنصات التتويج بعدما حقق لقب كأس مصر مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 كما حصد كأس السوبر المصري.





ويفتقد الأهلي جهود الرباعي المصاب بفيروس كورونا أحمد رمضان "بيكهام" ووليد سليمان والمالي أليو ديانج وأحمد ريان بجانب النيجيري جونيور أجايي للإصابة بينما تبدو صفوف الطلائع مكتملة.





الأهلي يدخل المباراة متسلحًا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد اعتلاء عرش أفريقيا مجددا بعد غياب 7 أعوام لكن الفريق الأحمر يصطدم بالإجهاد الكبير لأغلب عناصره الأساسية.