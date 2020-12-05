طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟



حكم طلاق الحامل



علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟



حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ولا يقصد الطلاق



كفارة من حلف بلفظ عليَّ الطلاق بالتلاتة



وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له علي الطلاق بالثلاثة ألا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".

وأجاب أمين الفتوى في فتوى له، قائلًا إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال علي الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين، وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.