حملات مكثفة على المحلات والصيدليات لضبط الأسواق في الغربية .. صور

شن مسئولون في محافظة الغربية حملة تموينية مكبره تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ومكونة من مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات والصيادلة مفتشي الصيدليات بالإدارة الصحية بكفر الزيات.





تمكنت الحملة من تحرير عدد (٢) محضر جنحة رقم ٢٩٤٠ و ٢٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات ضد المسئولين عن صيدليتين بناحية منشأة سليمان وذلك لحيازتهم بالصيدليتين عدد ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بغرض البيع، وتم التحفظ على هذه المضبوطات بإجمالي ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





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وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





كما قامت مديرية التموين بطنطا بضبط ٢٣٥ كيلو حلاوة بدون بيانات من مصنع غير مرخص بحي الغفران بقحافة حي ثان طنطا ، وتم تحرير محضر رقم ٣١٢٨٣ جنح ثان طنطا لعدم وجود ترخيص للمصنع.





يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال وخاصةً الصيدليات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.



