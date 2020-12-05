بعد قتل قائديها.. كشف لغز تشكيل عصابي تخصص فى قتل سائقي التوك توك بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من ٣ أشخاص تخصصوا فى سرقة التكاتك عن طريق استدراج سائقيها والقيام بقتلهم عن طريق خنقهم واعترفوا بارتكاب ٣ جرائم بمركز ميت غمر .





وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا بالعثور على جثة شاب ملقاه فى ترعة بين قريتى صهرجت الصغرى وبهيدة" التابعة .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ إلى أن الجثة لسائق توك توك يدعى سمير إيهاب عبد الحميد ١٦ عاما ومقيم كفر الهجرسي التابعه لمركز ميت غمر ومبلغ بتغيبه منذ يومين وباستدعاء أسرته تعرفت على الجثة داخل المشرحة.





ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتبين ان وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" .



وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه وأضافوا بقيامهم بإستدراج المجنى عليه بالمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وحال سيرهم بالقرب من أحد المصارف بدائرة مركز أجا و قاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وشل حركته وعقب فقده الوعى قاموا بإلقائه بمياه المجرى المائى وإستولوا على مركبة "التوك توك" وهربوا وبإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميل لهم سيئ النية " عاطل ، مُقيم بمحافظة الجيزة" .



وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب الاولى واقعة مقتل شخص يدعى أحمد مصطفى محمد على فرج ١٧ عاما كهربائي سيارات مقيم بناحية دماص ويقود توك توك، حيث طلبوا منه توصيلهم إلى قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا واختفى عقب ذلك، وتم العثور على جثته بناحية المصرف الغربى الكائن بناحية أجا كما اعترفوا ايضا بارتكابهم واقعة مقتل شخص يدعى مصطفي محمد مصطفى ١٦ عاما من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر وتبين أن أسرته لم تحرر محضر بغيابه وأنها تحاول البحث عنه واعترف المتهمين بأنهم قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم إلى ديرب نجم، وأثناء سيرهم وسط الزراعات، قاموا بضربة وخنقه وإ لقائها بمنطقة زراعية بدائرة مركز ديرب نجم بالشرقية .





وبإرشاد المتهمين تم العثور على جثتى المجنى عليهما الاخرين وكذا الدراجتين المستولى عليهما لدى عميلين لهم سيئ النية "لهما معلومات جنائية" مُقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.