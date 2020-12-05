9 أسرار لجمال دائم .. أبرزها طريقة 4-2-4

تتعرض النساء لظهور مشاكل عديدة في البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس والأتربة غيرها العديد من العوامل التي تظهر بشكل خاص كلما تقدم العمر.. مما يجعل النساء يبحثن عن حل مناسب لها.





قدم موقع " برايت سايد" بعض الأسرار التي ستساعدك في الحفاظ على بشرتك خالية من العيوب لسنوات عديدة قادمة.





1. استخدم طريقة "4-2-4" عند الغسيل

طريقة "4-2-4" هي: 4 دقائق يتم وضع الزيت المحب للماء على بشرة الوجه ، ثم دقيقتين باستخدام كريم منقي، بمجرد الانتهاء من ذلك ، اقضي 4 دقائق أخرى في شطف الجلد بالماء، ويُعرف هذا النوع من بـ عملية التطهير ذات المرحلتين .





2. استخدم اسفنجة Konjac

من أجل تنظيف بشرتك بعناية فائقة ، يمكنك استخدام إسفنجة konjac خاصة ، وهي إسفنجة تم إنتاجها من جذور نبات konjac. قبل استخدامها ، اتركيها منقوعًا في ماء دافئ لبضع دقائق حتى يصبح طريًا. ثم اعصريها قليلًا ، ونظفي وجهك بها بحركات دائرية ، بدءًا من الجبهة وصولًا إلى الذقن.





3. نظفي وجهك جيدًا مرة واحدة في الأسبوع باستخدام روتين خاص للجمال يتكون من الأمصال والمستحلبات والجواهر

يجب تطبيق جميع منتجات التجميل المتخصصة بالطريقة التالية: أولًا ، قومي بتطبيق تلك المنتجات ذات الملمس الخفيف ، ثم تلك التي تكون أثقل ، وأخيرًا يجب استخدام الكريمات والمستحلبات السميكة. بهذه الطريقة ، ستكون بشرتك قادرة على امتصاص أكبر قدر ممكن من المكونات التصالحية.





4. احمي وجهك من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على مدار السنة

إنها طريقة فعالة لحماية بشرتك من أشعة الشمس التي يمكن أن تؤثر علينا حتى في يوم ملبد بالغيوم. في الوقت نفسه ، يستخدم الكثيرون كريمات SPF لحماية أنفسهم من آثار الشيخوخة التي يسببها ضوء الشمس.





5. استخدمي ماء الأرز لجعل بشرتك تبدو جميلة

استخدام ماء الأرز يعمل على تعزيز جمال الجلد والشعر وغسل وجهك بماء الأرز بانتظام سيجعل بشرتك ناعمة و مرنة وتحسين لونه ويمكن أيضًا استخدام هذه المادة المعجزة لتحسين حالة شعرك: يمكن أن تكون بمثابة شطف جيد عند غسل الشامبو.





6. أضيفي النعناع والشاي الأخضر إلى قائمة مستحضراتك التجميلية

النعناع و الشاي الأخضر من العناصر الهامة في رعاية بشرتك وتوجد هذه المنتجات في العديد من أقنعة الوجه ، والكريمات المضادة للشيخوخة ، والمستحلبات ، والزيوت ، والحقن مع العلم ان هذه ليست القائمة الكاملة. استخدمي النعناع والشاي بانتظام سيجعل بشرتك أكثر صحة ويساعدها على التألق.





تحويل المنتجات إلى رغوة قبل وضعها على الوجه

يجب على الرجال والنساء تجنب فرك مستحضرات التجميل مباشرة في بشرتهم، بدلًا من ذلك ، يجب أن يطبقوها في قطرات خفيفة ، مما يساعد على تقوية تدفق الدم إلى الجلد ، وبالتالي يقوي العمليات التصالحية ويساعد في التجديد. يمكنك أيضًا تحويل المنتجات إلى رغوة - ما عليك سوى استخدام أكياس شبكية مصممة خصيصًا لهذا الغرض.









الحصول على بشرة عادلة وخالية من العيوب

للحصول على أفضل النتائج ، سوف تحتاجين إلى فرك بشرتك ووضع ماسك لتفتيح البشرة. خذ نصف ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل و اخلطيهما جيدا.





تحتاج إلى نصف حبة طماطم للدعك ثم افركي بشرتك بلطف بهذه الطماطم ومزيج خشب الصندل والسكر لمدة 5-10 دقائق، اعصري الطماطم لوضع العصير بشكل صحيح، بعد الفرك ، اغسلي بشرتك بالماء العادي.





لتحضير قناع تبييض البشرة ، ابشري حبة بطاطس، ثم خذ مصفاة واستخرج العصير منها، اسكبي ب ملعقتين صغيرتين من دقيق الأرز في وعاء ، وأضيفي 1 ملعقة صغيرة من العسل ، 4 ملاعق صغيرة من عصير البطاطس ، و 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون. اخلطيهم جيدا ثم ضعي طبقة سميكة من القناع على بشرتك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة، ثم ابداى بتدليكه بلطف لمدة 2-5 دقائق. اغسليه بالماء الفاتر.





9. استخدام الزيوت