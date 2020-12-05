مساعد وزير الإسكان: تطوير ميدان القاهرة ووسط المدينة لإعادة "القاهرة الخديوية"

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن هدف تطوير ميدان التحرير ووسط القاهرة نقل الوزارات والاستعمالات غير المناسبة بوسط المدينة إلى الأطراف وهي التي سوف تكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة من أجل اتمام عملية التطوير.





وأضاف «إبراهيم» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الهدف الأكبر من تطوير وسط المدينة وميدان التحرير عودة الدور السياحي للقاهرة يوما بعد يوم وعودة القاهرة الخديوية من جديد كما كانت في السابق.





وتابع مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن البداية في التطوير ثم في ميدان طلعت حرب بسبب أن ميدان التحرير مزدحم بالمرور، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد رصيف للعجل والمشاة في التطوير الجديد الذي يتم في الوقت الحالي.





وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن تطوير المرور الذي يحدث علي مستوي القاهرة هو من أجل تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة المرور والسيارات، متابعا أن هناك دراسات من أجل تقليل المرور العابر لداخل القاهرة لمنع تكدس السيارات.





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية لن تستطيع أن تستغل اي صورة قديمة لميدان التحرير في دعواتها المزعومة بسبب تطوير ميدان التحرير وتغيير شكله.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة الإرهابية وأخواتها لا تستطيع أن تفبرك فيديو بتواجد ناس في ميدان التحرير ".





وتابع موسى :" شوارع وميادين وطرق كثيرة في مصر تم تغييرها وتطويرها وبالتالي لا تستطيع قناة الجزيرة الإرهابية وأخواتها القيام بفبركة أي فيديو للحديث عن مظاهرات مزعومة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر تتغير للأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف انحاء الجمهورية مع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ".





وفي سياق متصل قال محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن المواطنين فخورين بما يحدث من تطوير في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد".





وأضاف سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،:" هناك توجيه من وزارة الثقافة بتطوير ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل وصولا لـ ميدان الأوبرا والعتبة ".





وتباع محمد ابو سعدة :" نعمل على إعادة رونق القاهرة الخديوية، ومعظم المباني المتواجدة في القاهرة الخديوية مسجلة كـ طراز معماري متميز وبدأنا بإزالة المخالفات والتشوهات المتواجدة على واجهات المباني والتعديات على بعض الفراغات في الوجهات ".





وأكمل محمد أبو سعدة:" لدينا ارشيف لكل مباني وسط البلد وتم العمل على توحيد ألوان واجهات المحلات وإزالة مظاهر التشويه ".





ولفت محمد ابو سعدة إلى انه تم توحيد لافتات المحلات ونوعية الخط المكتوب به أسماء المحلات للحفاظ على التنسيق الحضاري".





ومع بدء العد التنازلى لافتتاح ميدان التحرير، رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، آخر أعمال التطوير التى حدث فى ميدان التحرير، حيث تم وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني".



