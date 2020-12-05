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حوادث

بعد رفض البائعة التنازل عن البلاغ.. حبس المتهم بسرقة جوز البط بالبحيرة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:41 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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أسماء الجنبيهى


أمرت محكمة دمنهور الجزئية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمود السمادونى، رئيس نيابة قسم دمنهور، الخميس الماضي، أمر بحبس المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور  4 أيام على ذمة التحقيقات.

و باشرت النيابة العامة لقسم دمنهور، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيقات مع المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكشف مصدر بالنيابة العامة بمدينة، أن المتهم في واقعة سرقة "جوز البط"، من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، تم شطبه من نقابة المحامين منذ ٢٠١٣ بسبب اتهامه بعدد ٥ قضايا منها السرقة والنصب.

من جانبها أكدت بائعة الطيور التي تعرضت لسرقة "جوز البط" من محامي مفصول أثناء تواجدها في سوق شبرا بمدينة دمنهور، إنها رفضت التصالح مع المتهم والتنازل عن البلاغ مقابل مبلغ مادي كبير.

أوضحت بائعة البط إنها لا تريد أن تنفق على أولادها سواء من مصدر دخلها، قائله : " ربنا يكفينا شر الحرام مقدرش أدخل جنيه واحد حرام على أولادي"

أكدت بائعة الطيور، إنها لم تقصد تحويل الواقعة إلى قضية رأى عام، مشيرة إلى أنه كانت تريد تحرير محضر بالواقعة للحصول على ثمن "جوز البط" وليس آثاره  هذه الضجة الإعلامية.

وطالبت بائعة الطيور،من محافظ البحيرة تخصيص كشك صغير أو منفذ  لبيع الخضار بمدينة دمنهور.

وتتراجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من بائعة طيور، يفيد قيام أحد الزبائن بسرقة "بطة" دون دفع ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة ١٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وتفريغ كاميرات المنطقة، تبين صحة البلاغ وتم متابعة خط سير السيارة وضبط المتهم " م. ع"، يعمل محامي مقيم في مركز دمنهور.

وأوضحت بائعة الطيور، إنها بعد إعطائه البط طلب منها اعطائة ٢ كيلو بطاطس، أثناء تحضير الجبنة أخذ "البط" وذهب مسرعا دون دفع ثمنه.

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