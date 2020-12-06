كرم المنايفة .. مطعم يرفع لافتة «الطعام مجاني خذ ما تحتاج ورزقي ورزقك على الله» .. شاهد

في لفتة طيبة أعلن مطعم الشيف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن تقديم طعام مجاني لغير القادرين.
ورفع مطعم وكبابجي الشيف لافتة " أخي العزيز إذا لم يكن لديك مال لا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل، تفضل خذ ما تحتاجه لأبنائك من عندى ورزقي ورزقك على الله ".
فيما انتشرت اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث أكد البعض أن صاحب المطعم من الشخصيات المحترمة صاحبة الذوق الرفيع التي لا تتأخر عن فعل الخير.
وانهالت الدعوات بالخير إلى صاحب المطعم لتقديم الدعم للمحتاجين.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعرض فيها الطعام مجانا في المنوفية، فمن قبل دشن مجموعة من الشباب بمدينة شبين الكوم ثلاجة الخير في الشارع لعرض الأطعمة مجانا للمحتاجين.
وفي سياق آخر شهدت محافظة المنوفية أمس تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ومحمد موسى نائب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بقويسنا ، تأتى تلك الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية وخاصة طرق الدلتا بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة وإستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس سامي فرج نائب رئيس الهيئة والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة وسط الدلتا والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة بالمنوفية وعدد من رؤساء الشركات المنفذة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقام الوزير ونائب محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة ، بدأت الجولة بتفقد مشروع كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل العلوى بطول 1500 م وعرض 12متر وبتكلفة تقديرية بلغت ( 150) مليون جنيه تقريباً ومن المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع في عام 2022 ، ويتكون المشروع من ( ثلاث حارات مرورية 3,5 م لكل اتجاه بإجمالي 24 م ، كما شملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ كوبرى طوخ طنبشا ببركة السبع والذى يبلغ طوله 800 متر وبتكلفة 173,6 مليون جنيه حيث بلغة نسبة تنفيذه الكلية 86,5 % حيث تم الانتهاء من إتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100% وجارى العمل فى الإتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث بلغت نسبة تنفيذه 73% .