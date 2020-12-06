كرم المنايفة .. مطعم يرفع لافتة «الطعام مجاني خذ ما تحتاج ورزقي ورزقك على الله» .. شاهد

في لفتة طيبة أعلن مطعم الشيف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن تقديم طعام مجاني لغير القادرين.





ورفع مطعم وكبابجي الشيف لافتة " أخي العزيز إذا لم يكن لديك مال لا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل، تفضل خذ ما تحتاجه لأبنائك من عندى ورزقي ورزقك على الله ".





فيما انتشرت اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث أكد البعض أن صاحب المطعم من الشخصيات المحترمة صاحبة الذوق الرفيع التي لا تتأخر عن فعل الخير.





وانهالت الدعوات بالخير إلى صاحب المطعم لتقديم الدعم للمحتاجين.





يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعرض فيها الطعام مجانا في المنوفية، فمن قبل دشن مجموعة من الشباب بمدينة شبين الكوم ثلاجة الخير في الشارع لعرض الأطعمة مجانا للمحتاجين.



