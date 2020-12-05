حادث غامض| العثور على جثة جندي أمريكي مقطوعة الرأس ومنزوعة العينين

في حادث محاط بالألغاز والغموض، عثر على جثة مجند امريكي عمره 21 عاما يدعى "إنريكي رومان مارتينيز"، مقطوع الرأس وبلا عينين على أحد الشواطئ الأمريكية.

واكتشفت الشرطة الأمريكية بقايا جثة الجندي الأمريكي سابقا، على شاطئ في منطقة شاكلفورد بانكس في مقاطعة كارتريت ، جنوب ولاية كارولينا، حيث تم التعرف على بقايا جثة الجندي من خلال أسنانه، وفقا للتحريات العسكرية التي أجريت حول الضحية.

وحسب صحيفة ديلي ستار، قال تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة في مدرسة برودي للطب إنه كان هناك العديد من الجروح القطعية في الرقبة وفقرات العنق.

وأشار تقرير الطب الشرعي الى أنه لم يتم التحديد بعد الطريقة التي توفي بها الجندي لعدم العثور على باقي جسده لتحديد طبيعة وفاة الجندي البشعة التي يصعب وصفها.

كان الجندي الضحية يخيم مع سبعة جنود من فرقة المقر 82 المحمولة جوًا ، كتيبة المهندسين من اللواء 37 ، فريق اللواء القتالي الثاني، وحين اختفى ترك خلفه هاتفه المحمول ومحفظته وقميصه الذي كان يرتديه والنظارات التي كان يرتديها طوال اليوم.