ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث غامض| العثور على جثة جندي أمريكي مقطوعة الرأس ومنزوعة العينين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في حادث محاط بالألغاز والغموض، عثر على جثة مجند امريكي عمره 21 عاما يدعى "إنريكي رومان مارتينيز"، مقطوع الرأس وبلا عينين على أحد الشواطئ الأمريكية.


واكتشفت الشرطة الأمريكية بقايا جثة الجندي الأمريكي سابقا، على شاطئ  في منطقة شاكلفورد بانكس في مقاطعة كارتريت ، جنوب ولاية  كارولينا، حيث تم التعرف على بقايا جثة الجندي من خلال أسنانه، وفقا للتحريات العسكرية التي أجريت حول الضحية.


وحسب صحيفة ديلي ستار، قال تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة في مدرسة برودي للطب إنه كان هناك العديد من الجروح القطعية في الرقبة وفقرات العنق.


وأشار تقرير الطب الشرعي الى أنه لم يتم التحديد بعد الطريقة التي توفي بها الجندي لعدم العثور على باقي جسده لتحديد طبيعة وفاة الجندي البشعة التي يصعب وصفها.


كان الجندي الضحية يخيم مع سبعة جنود من فرقة المقر 82 المحمولة جوًا ، كتيبة المهندسين من اللواء 37 ، فريق اللواء القتالي الثاني، وحين اختفى  ترك خلفه هاتفه المحمول ومحفظته وقميصه الذي كان يرتديه والنظارات التي كان يرتديها طوال اليوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشكل مأساوي .. انتحار فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في ظروف غامضة

تجديد حبس المتهمين بقتل عجوز الشرقية وسرقة مصوغاتها

حادث أليم.. كلاب تنهش جسد أم حتى الموت

التحقيق في العثور على جثة شخص داخل فندق شهير بطنطا

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على فتاة مقتولة بمنطقة عشوائية بأسوان

بعد العثور عليها مقتولة.. تشييع جثمان طالبة أسوان لمثواها الأخير| صور

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

القبض على صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية

تأكيدا لـ صدى البلد.. علي غزال ينتقل من سموحة لـ الزمالك فى صفقة تبادلية| تفاصيل

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. تعرف على أفضل بدائل لتطبيق واتساب

مقترح برلماني لإعفاء غير القادرين من رسوم التصالح فى أبريل 2021.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسرار لجمال دائم .. أبرزها طريقة 4-2-4

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذا المرض الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

طائرة خاصة.. كيا كرنفال kia carnival 2021 هاي ليموزين الفارهة من الداخل.. شاهد