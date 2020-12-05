بعد نجاحها مع القردة.. تقنية الغرسات الدماغية معجزة القرن في إعادة البصر للمكفوفين

قال الدكتور مصطفي كامل أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات الجامعية، إن العلم تقدم في كل شئ في الوقت الحالي والدراسات والابحاث الطبية التي تقول أن أستعادة إرجاع البصر للمكوفوفين مرة أخري أصبح قيد التنفيذ ليس مستحيلا.





وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أبحاث تقنية الغرسات الدماغية لأستعادة البصر للمكفوفين مرة أخري تم تطبيقها علي الحيوانات والقردة ونجحت وسيتم تطبيقها بشكل موسع في الايام المقبلة.





وتابع أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات الجامعية، أن الكاميرا التي يرتديها المكفوف تعكس الضوء والصورة ومن ثم ترسلها إلى المخ لتوصيل الصورة للعين مرة أخري مثلما يحدث في الطبيعة.





وتنظم الجمعية المصرية لأمراض الشبكية مؤتمرها السادس بالقاهرة للشبكية تحت شعار "النظر الصناعى للكفيف والخلايا الجزعية لضمور الشبكية أهم الأحداث هذا العام" غدا فى فندق ماريوت القاهرة.





ويستعرض المؤتمر أهم تجربتين على مستوى العالم لإعادة النظر للمكفوفين، وذلك لنقلها الى مصر والشرق الأوسط بعد نجاح أول 150 جراحة على مستوى العالم لإعادة النظر للمكفوفين ، كما يستعرض تجربة العلاج الجينى، والعلاج بالخلايا الجزعية.





ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المنتدي العربي الافريقي لجراحي الشبكية والجمعية الأمريكية لجراحي الشبكية والجمعية الأوروبية لجراحات الاعين المتطورة.





ويحاضر نخبة من الأطباء الخبراء من أكثر من 36 دولة وتشمل أمريكا وأوروبا واليابان وأمريكا الجنوبية وآسيا بخلاف خبراء من مصر والدول العربية والأفريقية.





ويناقش المؤتمر في مجال جراحات العيون والشبكية والتطور في النظر الصناعي لإعادة البصر للكفيف، وكذلك علاج مضاعفات مرض السكر والانفصال الشبكي بالعين.



