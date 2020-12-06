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تعليم

زراعة القاهرة تحذر الطلاب من تجاهل الإجراءات الاحترازية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس . أعلنت جامعة القاهرة الاسماء المبدئية للمشرحين لمنصب عميد كلية " الزراعة " بجامعة القاهرة .  

وجاءت اسماء المرشحين كالاتى :  - الدكتور جمال السيد محمد سيد احمد البرمونى  - الدكتور سامح عبد الفتاح محمد عبد السلام  - الدكتور سامى القصرى ومليجى القصرى  - الدكتور محمد محمد شاهين ابو الريش  - الدكتور احمد شوقى احمد ابراهيم  - الدكتور رضا علوانى عبد الحليم مغيب  - الدكتور عمرو احمد مصطفى محمد  - الدكتور ايهاب عبد المنعم مجدى احمد  - الدكتور سعيد على عبد السلامونى 

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كانت  جامعة القاهرة فتحت باب الترشيح لمنصب عميد كلية الزراعة بالجامعة، معلنة عن المستندات المطلوبة للترشيح والتي تمثلت في طلب الترشيح لمنصب عميد الكلية، وخطة العمل الخاصة بالمرشح من حيث الإصلاح والتطوير بالكلية.  


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كما جاءت شروط الترشيح والأوراق المطلوبة لمنصب عميد كلية الزراعة كالآتي: 

- السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية.  - 4 صور من بطاقة الرقم القومي للمرشح.  - 2 صورة شخصية حديثة.  - تقديم الطلبات باليد و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة للإدارة المركزية لشؤون القطاع بمكتب الرئيس الجامعة.
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