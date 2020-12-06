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تعليم

ننشر إجراءات تقديم الأعذار المرضية بهندسة القاهرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن القواعد والإجراءات التي يتبعها الطلاب لتقديم الأعذار المرضية في ظل جائحة كورونا، حيث تحرص الكلية على سلامة أبنائها وتسهيل عملية التواصل مع إدارة الكلية حال الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه بالإصابة ، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الآتية :- 
  - يتم إرسال البيانات الخاصة بالطالب (الإسم - الفرقة - البرنامج أو النظام - تحديد حالته هل إصابة أم اشتباه - إرسال التقارير الطبية الموثقة من جهة حكومية) وذلك من خلال الرابط التالي : [email protected] - في حال الاشتباه بالإصابة يتم توجه الطالب إلى مستشفى الطلبة لإجراء المسحة PCR 
  - في حال المخالطة لمصاب كورونا يتم تقديم عذر مرضي لمدة أسبوع مع تقديم المستندات الدالة على ذلك والعزل التام ، وعمل المسحة بمستشفى الطلبة . 

- في حال إيجابية المسحة ترسل نتائج التحاليل على الرابط [email protected] وتستمر الإجازة والعذر لمدة أسبوعين كحد أقصى ، وإذا كانت المسحة سلبية يلتزم الطالب بالحضور . 

وقد أوضحت الكلية أن العذر المرضي لا يرفع الغياب وإنما يمكن تعويض أي تسليمات للأبحاث والتكليفات ، وكذلك حضور الامتحانات أثناء فترة العذر . كما أن الحد الأقصى للغياب في الفصل الدراسي الواحد ثلاث أسابيع ، وفي حال تعدي هذه الفترة يتقدم الطالب بعذر عن الفصل الدراسي . 

وكان الدكتور حسام عبد الفتاح ، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أوضح أنه يتم إجراء امتحانات الميد تيرم حضوريا في مقر الكلية، وليس من خلال المنصات الإلكترونية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المقررة. 

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وأضاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الممكن إجراؤها إلكترونيا ، مؤكدًا على أن الكلية جاهزة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء في مقر الكلية أو إلكترونيا من خلال منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.
 
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وأشار إلى أنه تم عمل عيادة طبية إضافية بالكلية، كما توجد غرف مخصصة للعزل بكل مبنى تابع للكلية، في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى حضور جميع الطلاب بالكمامات وقياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى تزويد الكلية بأدوات التعقيم والمنظفات ومنع تجمعات الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي.
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