شهامة مسعف تعيد 130 ألف جنيه| ويؤكد: مش أول مرّة بس الفرق إن المبلغ كبير

لم يطمع في المبلغ المالي الكبير الذي عثر عليه عن طريق الصدفة خلال تأديته عمله رغم أنه يعمل موظفًا بسيطًا، ليُصارع شيطانه ليتمكن من إعادة المبلغ لصاحبه، في مشهد لا يتكرر كثيرًا ولمحة إنسانية جسّدت أفضل القيم "الأمانة" والتي اعتاد عليها محمد أحمد القديم، خلال عمله مسعفًا بمرفق الإسعاف بمحافظة البحيرة.





"كثيرًا ما أعثر على مبالغ مالية ومتعلقات شخصية أثناء نقل المصابين كـ(ذهب، وهواتف محمولة، وغيره)، ويتم الحفاظ عليها حتى تسليمها لأقارب المصابين" هكذا بدأ المسعف الأمين، حديثه لـ"صدى البلد"، عن تفاصيل عثوره على مبلغ 130 ألف جنيه أثناء نقله أحد المصابين في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل على الطريق الزراعي.





وقال المسعف محمد أحمد القديم، إن الأمر لم يكن جديدًا عليه إلا أن الاختلاف هذه المرة أن المبلغ المالي كبير، وقد قام على الفور بتسليمه إلى قسم الأمانات بمستشفى دمنهور العام.





وأوضح تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه عقب ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الزراعى بين مركز دمنهور أبو حمص أمام مدخل قرية زنوبة، أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، انتقلت على الفور سيارة الإسعاف لنقل المصابين وتم العثور على 130 ألف جنيه داخل السيارة.





وأضاف المسعف، أنه عقب العثور على المبلغ المالي داخل السيارة أخبر سائق السيارة الملاكي بأن المبلغ سيتم وضعه في قسم الأمانات داخل المستشفى العام وتم استلامه أثناء الخروج، موضحًا أن المصاب يعمل في شركة الكهرباء بمدينة المنصورة وكان ذاهابًا إلى محافظة البحيرة لزيارة والده المريض.





وتعود الأحداث عندما أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الزراعى أمام قرية زنوبة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الزراعى أمام قرية زنوبة التابعة لمركز أبو حمص.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مع موتوسيكل، أمام قرية زنوبة، أسفر عنه إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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