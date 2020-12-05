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برلمان

برلماني يقترح على الراغبين فى أداء العمرة التبرع بثمنها لبناء مصانع.. اعرف السبب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:20 م
الحج والعمره
الحج والعمره
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ماجدة بدوي
قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن أداء العمرة فى هذه الفترة غير مستحب  فى ظل أزمة كورونا وسيتم نقل العدوي وإنتشار الفيروس بسبب الإختلاط وستزداد الحالات سواء بمصر أو السعودية، متابعًا:" أن هناك قانون ينص علىىم ان قام بأداء العمرة مرة فالمرة التالية تكون بعد 5 سنوات و نحن لسنا ضد أداء فريضة العمرة أو الحج".

وتابع عضو لجنه السياحة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العمرة تكلف مصر مليارات ونحن في حالة اقتصادية صعبة  ويستحب تأجيل العمرة حتى يستعيد الاقتصادقوته لأن الناس تعاني إقتصاديا، قائلا :"محبكش نعمل عمره دلوقتى " فى ظل جائحة كورونا ونحن لا نشكك فى الأعداد التى تخرج من وزارة الصحة وإذا كان فى المستشفي واحد ففي المنازل مئات و الاعداد الحقيقية اضعاف ما يعلن عنه و المواطنون المصابون يقومون  بالحصول على الدواء  ومن ثم يقومون بعمل عزل منزلي فبناقص العمرة لمدة عامين.

وإقترح عضو لجنة السياحة على الراغبين فى القيام برحلات عمره ، أن يجمعوا المبلغ الذي سينفقونه فى أداء العمرة ويعملوا مصانع للغلابه حتى يستطيعون الإنفاق على أسرهم او يتبرع  للمستشفيات التى في حاجة شديدة إلى مستلزمات طبية وأدوية حتى نستطيع مواجهة الجائحة وهو افضل واولي  وسيكون له ثواب كبير عند ربنا سبحانة وتعالي.

و أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر إستعدادا لموسم العمرة الجديد والسعي للحفاظ علي سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم، مشيرا الي أن النجاح الذي حققته بوابة العمرة الموسم الماضي دافعا لإستمرار ومضاعفة هذا النجاح.

وأكد أحمد إبراهيم فى تصريحات صحفية اليوم أن شركات السياحة تشعر بالإمتنان والشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة منذ أن كان مجرد فكرة وتحولت الي واقع حقيقي بفضل دعم الرئيس .

وأضاف أن هذا الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الاول لحمايه المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله موضحا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.
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