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رياضة

طلائع الجيش يستكمل المباراة أمام الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد علاء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:09 م
احمد علاء
احمد علاء
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عمرو ابوبكر
تعرض فريق طلائع الجيش الى طرد احد لاعبيه في الدقيقة السابعة من الوقت محتسب بدل من ضائع في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر.

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب احمد علاء لاعب الجيش، بعد التحامه بقوة مع مروان محسن مهاجم الاهلي في الدقيقة ٩٧ من عمر المباراة. 

وينتقل الفريقان الى شوطين اضافيين استكمالاََ للمباراة، بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الايجابي ١-١.

ويستكمل طلائع الجيش المباراة بعشرة لاعبين فقط، وسوف يحاول طارق العشري المدير الفني تعويض اللاعب واحكام المساحات الخاوية في ملعب الطلائع. 

انتهى الوقت الأصلي من لقاء النادى الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

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