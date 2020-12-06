أستاذ الأمراض الصدرية: الشركات العالمية تتسابق لإنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن الهيئة المسئولة عن لقاحات فيروس كورونا في العالم، وفرت لمصر كحصيلة أولية تقدر بـ 20 مليون طعم أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وهذا العدد سوف يكون كافيا للطواقم الطبية والاشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أو عوامل تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هذه الأمصال سوف تأتي من الهيئة العالمية للأمصال، موضحا أن الشركات العالمية في سباق لانتاج هذه الأمصال.





وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن هناك بعض الدول التي بدأت في إعطاء التطعيمات لمواطنيها لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات جاهزة لطرح الامصال ضد فيروس كورونا المستجد.





من جانبه قال الطيار باسم جوهر رئيس مصر للطيران للشحن الجوى، أن الشركة متمرسة فى نقل اللقاحات الخاصة بالامراض، لافتا إلى أن شركة فايزر تجهز حاليا "كونتنر خاص" لنقل لقاح فايزر وستسلمه لشركات الطيران.





وقال رئيس مصر للطيران للشحن الجوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة" أن لقاح فايز يحتاج درجة حرارة أقل من 70 تحت الصفر وهو ما يتم التجهيز له حاليا ولا توجد أى مشكلة حاليا.





وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، قد قال إن الشركة مستعدة بحاويات مبردة لنقل شحنات لقاح كورونا، لافتًا إلي أن هناك طائرات مجهزة لنقل أي جرعات من اللقاح سواء من اوروبا أو امريكا.









في الوقت الذي تنتظر فيه العديد من بلدان العالم تأشيرة الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للفوز بالترخيص الطارئ لاستخدام لقاحات كورونا، تتحرك الحكومات بترقب لاقتناص الفرصة؛ لتوفير اللقاح لمصابيها من المواطنين، يقابل ذلك أيضًا تجهيزات على مستوى الناقلات الجوية الوطنية لكل دولة على حدة استعدادا لنقل اللقاح المنتظر إلى أوطانهم بأمان.





ورغم الخبرة التي تتمتع بها الناقلات الجوية في نقل الشحنات الطبية والصيدلانية، فإن جاهزية الأساطيل الجوية هذه المرة قد تكون استثنائية وحاسمة في تاريخ صناعة الشحن الجوي العالمية لإتمام مهمة القرن بأمان، فبقدر قيمة اللقاحات الذي يتبارى في إنتاجها أعتى الدول لخلاص البشرية من الوباء القاتل، يجب أن تأتي ترتيبات نقلها الدقيق في مكانها الصحيح للحفاظ على ضمان بقاء الشحنات آمنة من كافة الاتجاهات.



