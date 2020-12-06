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تعليم

جامعة حلوان تستضيف الشاعر عمرو حسن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
الشاعر عمرو حسن
الشاعر عمرو حسن
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كريم ناصر

تستضيف جامعة حلوان  الشاعر الشاب عمرو حسن، اليوم الأحد، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، في مجمع الفنون والثقافة في حرم الجامعة، ضمن فعاليات الموسم الثقافى بالجامعة، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبتنظيم أسرة "ترحال" المركزية بالجامعة.


وبحسب ما أعلنت أسرة "ترحال"، فإن الشاعر عمرو حسن سيلقي، خلال الحفل، بعضًا من أشعاره، ثم تقوم الأسرة بتكريمه، على ما قدمه لشعر العامية في الفترة الأخيرة.


جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن بداية امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020، بأغلب كلياتها وسط إجراءات احترازية من خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .


وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب، بعض الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات وهى كالآتي: 

 دخول الطلاب من المدخل الأمامى لمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي.

- إجابة الطالب فى نفس ورقة الأسئلة وعدم استخدام أوراق إضافية.

على الطلاب الالتزام بالحضور مبكرًا بما يسمح بالدخول قبل موعد بدء الامتحان، ولن يتم السماح بالدخول بعد الموعد المحدد.

على الطلاب معرفة أرقام الجلوس واللجان من خلال موقع جامعة حلوان على شبكة الإنترنت قبل يوم الامتحان .

التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وإلا لن يسمح لهم بدخول الامتحان

-الالتزام بحمل المطهرات والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. 

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