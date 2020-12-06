المركزي للتعبئة: 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال 10 سنوات .. نواب: 44% من الحالات سببها تدخل الأهل .. ومطالب بعقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج

برلمانية: تدخل الأهل بين الأزواج وراء ارتفاع معدلات الطلاق

نائبة: عقد دورات تدريبية وندوات تأهيلية للحد من الطلاق

تعليم النواب: التفكك الأسري أبرز أسباب الطلاق





تتزايد بمرور الوقت ارتفاع معدلات الطلاق إلى أن وصلت مرحلة الذورة، فمع مرور كل دقيقتين تقع حالة طلاق ويدرس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تلك الحالات بشكل دوري لإيفاد الدولة بكل المتغيرات والمستجدات الطارئة بهذه القضية.





ويشكل التفكك الأسري نوعا من الأمن القومي ولابد من إيجاد حلول جذرية تستهدف الحد من تلك الأثار الجسيمة التي تؤثر سلبا علي المجتمع ككل وليس علي الأزواج فحسب، فمحاربة ارتفاع معدلات الطلاق هي بالجوهر محاربة ظواهر عديدة تنبثق من هذه المشكلة أمثلة التشرد الأطفالي ومعدلات الجريمة، بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.





وحول هذا الأمر تقدم عدد من النواب بعدة مطالب أبرزها عقد دورات تاهيلية للشباب والفتيات و طرح القضية علي الساحة الإعلامية مع مناقشة أسباب هذا الارتفاع.





قالت النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، إن سبب إرتفاع معدلات الطلاق فى مصر هو التفكك الأسري التي ينبثق منه عدة مشكلات أهمها التشرد الأطفالي وتعاني الدولة من الزيادة التدريجية فى معدلات الطلاق، وظهر جليا فى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن هناك حالة طلاق تتم كل دقيقتين ما يدل على مدي القضية إلي درجة عالية من التعقيد.





وطالبت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد، وزارات الثقافة والتضامن والعدل بضرورة عقد دورات تدريبية وندوات تأهيلية تسهم في توعية الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج والحد من إرتفاع المعدلات بما يعم بالفائدة عالعامة علي المجتمع ككل، فضلا عن دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتناولها القضية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حوالي 44% من حالات الطلاق سببها تدخل الأهل بين الأزواج، إضافة إلي كثرة قضايا الخلع التي يرجع سببها سوء معاملة الزوج و الإيذاء النفسي والبدني التي تتعرض له الزوجات والأهم علي الإطلاق الاستقلالية وتمكين المرأة في مجال العمل جعلها ترفض كل أشكال العنف والمساوئ القائمة بعلاقتها الزوجية مما يدفعها لطلب الطلاق .





وتابعت النائبة حديثها: "الطلاق فعل بغيض بجميع الأديان السماوية وبالرغم من كونه حلالا ويعصم النفوس من الوقوع في الخطأ إلا أن الأفراد تهاونت في تقنينه وفقدوا قيمة الزواج الذي هو بمثابة رباط مقدس يهدف لإعمار الكون وإنجاب ذرية صالحة تفيد مجتمعها.".





ومن جانبها عبرت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائها لارتفاع معدلات الطلاق وتفشي هذه الظاهرة بمختلف أرجاء الدولة، لافتة إلي أن التفكك الأسري بات خطرا كبيرا من شأنه إفراز ظواهر سلبية عديدة.





طالبت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تخصيص جهة معنية بشئون التأهيل المبكر للزواج تستهدف المقبلين علي الزواج ولا سيما طلاب الجامعات بتقديم برامج إرشادية ودورات تأهيلية تمكنهم من تشكيل رؤية صائبة والأسس الصحيحة لاختيار شريك الحياة المناسب.





وعن أسباب إرتفاع معدلات الطلاق، أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحالة الإقتصادية تأتي بالمقام الأول والزواج المبكر الذي أصبح ناقوس خطر علي الفتيات وإنتشاره بالقري الريفية وتدخل الأهل بين الزوجين وتعاطي المخدرات وغيرها من الأسباب.





كما لفتت النائبة، إلى أن هناك نسبة كبيرة لمؤشرات الأعمار وهي أغلبية حالات الطلاق تقع بين سن الـ 25: 30 أي ببداية مقتبل العمر، لذا يجب تكثيف البحث والدراسة ووضع أليات تحد من هذا الإرتفاع .





وتابعت النائبة قائلة: مع زيادة عدد المواليد ليصل إلي مليون طفل في أقل من 7 شهور وفقا لإحصائيات عام 2020 يعد ذلك سببا مباشرا من الأسباب المؤدية لوقوع حالات الطلاق، مما يدفعنا إلي وجوب معالجة هذان الشقان نظرا لوجود علاقة طردية ببينهم بالزيادة والإنتشار.





وفي سياق متصل قالت النائبة جواهر الشربيني عضو مجلس النواب، إن محاكم الدولة يوميا تشهد أعدادا غفيرة من قضايا دعوات الطلاق و مع نهاية كل عام يتم إعلان أرقام وإحصائيات بالغة من إرتفاع معدلات الطلاق حيث أصبح الطلاق كأنه أسلوب حياة معتمد تسعي الأفراد لتجربته دون النظر إلي كم العواقب الجسيمة الناجمة عن هذه المشكلة .





طالبت "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الإعلام المرئي بضرورة مناقشة وطرح قضية الطلاق وتقديم الدور الإرشادي والتوعوي للجمهور بالآثار السلبية لكل من المواطنين والدولة، لافتة إلي أن هذه المشكلة تعد أمن قومي وتهدد المسار الإصلاحي والتنموي الذي يهدف للإرتقاء بحياة المواطنين.





كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن عدم التوافق الفكري بين الأزواج ومحاولات التصنع والتجميل لخداع كل الطرف للأخر من أهم أسباب الطلاق، فضلا عن زواج القاصرات الذي يعد كارثة كبري بكل المقاييس حيث يتم زواج البنت دون إلحاقها بالمعرفة والتوعية وبقيمة الزواج ومسؤلياته مما يترتب عليه زيادة المعدلات خاصة بالمناطق الريفية.





وأكملت النائبة: تغليظ عقوبة زواج القاصرات لتشمل الأب أو ولي الأمر قرار صائب جاء بالوقت المناسب ويعد حلا قويا من ضمن الحلول المفترض إتباعها للتصدي لمواجهة مشكلة الطلاق، فنحن بحالة مرزية يرثي لها بسبب التفكك الأسري القائم.



