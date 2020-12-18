آداب عين شمس تعلن موعد انتهاء امتحانات الميدتيرم

جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية

وأكدت وكيل شئون الطلاب والتعليم بعين شمس علي حرص ادارة الكلية للإنتهاء من إمتحانات الميدتيرم وتسليم الطلاب الإسطوانات قبل منتصف ديسمبر وذلك نسبةً الي خطة وزارة التعليم العالي وقبل بدء إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

واستطردت على أن الأنشطة الطلابية تعمل بشكلها الطبيعي وذلك حتي بدء الإمتحانات النهائية للفصل الأول من الدراسة.





وقالت الدكتورة "حنان كامل " وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقه لها أن الطلاب تؤدي إمتحانات "الميدتيرم" بشكل إيجابي باتخاذ كافة الإجراءات الوقاتية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من أنتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريس ،مؤكدة علي الزام الطلاب بإرتداء الكمامات ومنع دخول اى طالب من حضور المحاضرات والامتحانات بدونها.





وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية وفرت طرق إلكترونية لدفع المصروفات الدراسية وذلك عن طريق الكارت الإلكتروني "الفيزا " الخاصة بالبنوك المصرية او شركات التحصيل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت للطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي في ظل الاوضاع الراهنة ، مؤكدة على مد عدد ساعات العمل لشئؤن الطلاب بالكلية وذلك لتقليل عدد الطلاب والحفاظ علي التدابير الوقائية.

وأكدت وكيل شئؤن الطلاب علي سرعة توجة الطلاب لدفع كافة مستحقاتهم وذلك لعدم مواجة أى مشكلات في أداء الإمتحانات، ناصحة الطلاب بالتسجيل بالميل الإكاديمي الذي يسهل عليهم العملية التعليمة من خلال المنصات الإلكترونية. وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية وفرت طرق إلكترونية لدفع المصروفات الدراسية وذلك عن طريق الكارت الإلكتروني "الفيزا " الخاصة بالبنوك المصرية او شركات التحصيل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت للطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي في ظل الاوضاع الراهنة ، مؤكدة على مد عدد ساعات العمل لشئؤن الطلاب بالكلية وذلك لتقليل عدد الطلاب والحفاظ علي التدابير الوقائية.

وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي لإمتحانات الميدتيرم بالكلية بعد إداء كافة الفرق لإمتحانتها وتسليم التكليفات الخاصة بمنتصف الفصل الدراسي الأول ،لافتةً الى أن الكلية قد أنتهت من تسليم أسطوانات المقررات الدراسية الخميس الماضي بعد أستلام كافة فرق الكلية.