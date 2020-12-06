طريقة مختلفة لتحضير المحشي في الفرن

يحضر المحشي دائما في الحلة المعتادة بالمرق وأي نوع من اللحوم، ولعشاق التجديد نقدم طريقة مختلفة لتحضيره بسهولة وبمذاق خاص.

نجرب معا تحضير المحشي في صينية لتسوى داخل الفرن، وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تقديمها كما هي، خاصة إذا ما تم تحضيره في صينية بايركس. ورغم أن مقاديره لن تختلف إلا أن له أسرار في التحضير، نتعرف عليها في النقاط التالية بنصيحة الشيف أميرة شنب.

نصائح لتسوية صينية المحشي في الفرن:

1- الانتباه لتسخين الفرن جيدًا على حرارة عالية حتى نبدأ في تسوية المحشي، أما خلال الطهي فتكون الحرارة على درجة متوسطة حفاظًا على تسوية المحشي بحذر دون أن يحرق أو يبقى نيئًا.

2 - يمكن تحضير أي نوع محشي في الصينية، ولكن الأهم أن يرص ويرتب جيدًا في الصينية، حتى نسمح للشوربة بالوصول للمحشي بالكامل مع العلم أنه يمكن استخدام أي نوع شوربة.

3- أهم خطوة لنجاح تسوية صينية المحشي هي تغطية الصينية بورق الفويل، وهو ما يحمى المحشي من الاحتراق بحرارة الفرن، كما يضمن توزيع الحرارة الكامنة لتسوية المحشي بنسبة متساوية.

4- للحصول على وجه مقرمش للمحشي يمكن نزع ورق الفويل بعد التأكد من تسوية المحشي بالكامل، ثم وضعه لدقائق قليلة في الفرن لقرمشة الوجه الذي يمكن تعزيزه بالمزيد من صلصة الطماطم.



طريقة تحضير صينية محشي مشكل باللحم:

لخلطة المحشي

* يضاف الأرز واللحمة المفرومة المعصجة مع خلطة المحشي ويقلب الخليط ثم يحشى المحشي المشكل بالخليط



تتبيلة الدجاج

* زيت وفلفل أسود وملح ونعناع ناشف

* تشوح على الجريل حتى تصل لنصف النضج

* توضع في قاع البايركس ويرص فوقها المحشي

* يضاف الثوم الصحيح والنعناع الناشف وشوربة الكوارع على المحشي

* يدخل في الفرن ثم يغطى بورق ألومنيوم حتى ينضج



ملحوظة: يمكن الاستغناء عن اللحوم في الوصفة السابقة وتحضير المحشي بالأرز فقط والمكونات التقليدية لخلطة المحشي.