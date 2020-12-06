تغليظ العقوبة لـ 10 سنوات سجن.. وفاة الطفلة مريم تثير غضب النواب

"اكسر للبنت ضلع يطلعلها 24" مثل شهير عمل على تبني موروث ثقافي عقيم لدى المصريين بأن ضرب الطفل هو الحل الأمثل للتربية والتأديب وكانت نتيجته تزايد حالات ضرب وتعذيب الأطفال وانعدمت الرحمة والإنسانية من قلوب الأزواج، وصار الطفل يعاني من قمع وانتهاك لأبسط حقوقه، وذلك الأمر الذي جرمته الأديان السماوية قبل التشريعات القانونية فهى تأمر بتكريم الإنسان وليس العكس.





وأثارت واقعة وفاة الطفلة مريم التى تبلغ من العمر 10 سنوات بـالجيزة "بمنطقة كرداسة"بسبب تعذيب والديها لها من خلال تقييدها طوال اليوم وتعذيبها، حيث لقت مصرعها بسبب توقف عضلات القلب نتيجة الضرب المبرح غضب النواب، الذين أكدوا على ضرورة تغليظ العقوبة لتكون عبره لكل من تسول له نفسا فعل هذه الجرائم البشعة.





تغليظ العقوبة لـ 10 سنوات سجن





وقال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الفترة الحالية شهدت كثرة من حالات جرائم ضرب الأطفال وتعذيبها من جانب الأشخاص أو الوالدين مما يجعل هذه المشكلة في طريقها للتحول إلي ظاهرة بسبب الزيادة القائمة، لافتا إلي أنه ما بين كل أسبوع والأخر نجد حالة جديدة لطفل تعرض للضرب والتعذيب.





وطالب "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تشديد عقوبة ضرب وتعذيب الأطفال بحد أدنى 10 سنوات بالسجن لتكون العقوبة سلاحا رادعا لبطش أولياء الأمور في معاملة أطفالهم، حيث جاء ذلك بعد أن توفت الطفلة "مريم" البالغة من العمر 10 سنوات بسبب التعذيب من قبل والديها.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه من الضروري عقد ندوات تأهيلية للأزواج وتقديم التوعية والإرشاد نحو إتباع طرق تغيير السلوك والتربية الصحيحة وكيفية التعامل مع الأطفال، فضلا عن خضوع المقبلين علي الزواج لإختبارات نفسية نظرا لأن الجانب النفسي من الشخصية يلعب دور محوري في علاقة ولي الأمر بأطفاله.





وتابع النائب : (حادثة الطفلة مريم جاءت مشابهة لوفاة الطفل الرضيع الذي مات جوعا نتيجة إهمال والديه وإنشغالهم بالخلافات الزوجية) لذا أناشد بالنظر في تعديلات العقوبات بقانون الطفل لما يتعرض له من قمع و إنتهاك لحقوقه وذلك من أجل توفير حياة كريمة له.





توعية وإرشاد





ومن جانبها عبرت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن إستيائها من المرحلة التي وصل إليها الأطفال من تعدد أوجه الإجرام والوحشية وسوء المعاملة التي يتلقوها من البيئة المحيطة بهم سوائ كانت تلك التعديات من الأشخاص العادية أو الوالدين.





وأضافت "الجمل " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه لا يمكننا تغليظ عقوبة الضرب بقانون الطفل وذلك لعدم ضياع مستقبل الأسرة بالكامل إذا كان الجاني الوالد أو الوالده ولابد من معالجة وتعديل سلوك الأزواج بما يتناسب مع الطرق الحديثة لتنشئة الأطفال .





وأشارت عضو مجلس النواب،إلي أن السبب الرئيسي في تفاقم هذه المشكلة هو الموروث الثقافي الذي ينهجه أغلبية أولياء الأمور أن الضرب هو الطريقة المثلي في تربية الطفل وتعليمه معقبة ( الضرب بيعلم الأدب ) مما يستلزم نشر التوعية بوسائل الإعلام، فضلا عن إطلاق حملات ضد العنف للأطفال.





عقوبة ضرب الأطفال بقانون العقوبات





وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.





وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".





وتنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى"





جاء ذلك بعد أن كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع طفلة 10 سنوات بعد تعرضها للتعذيب على يد والديها بمنطقة كرداسة.





تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى أبو ريش للأطفال، بوصول طفلة تدعى مريم 10 سنوات، ومصابة بتوقف تام فى عضلات القلب، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.





وبالانتقال والفحص، تبين من التقارير الطبية إصابة الطفلة بتوقف فى عضلة القلب وعقب إسعافها، تبين وجود سحجات وكدمات متفرقة فى أنحاء جسدها، وكذلك أثار للتقييد فى القدم.





وبسؤال والد ووالدة الطفلة، قررا سقوطها من أعلى السلم أثناء لهوها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، كشفت عكس ذلك.





وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن رواية والد ووالدة الطفلة غير متفقة مع الإصابات المتواجدة بجسدها، وبمواجهتهم أعترفت الأم بتقييدها قبل النوم خوفا عليها من السقوط من الطابق الرابع، كما اعترف الأب بقيامه بالتعدى الدائم عليها الضرب.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.