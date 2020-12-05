تخصيص 20 ألف فدان لإنتاج الزبيب وزيت الجرجير بالفرافرة

أطلق مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، مبادرة لزراعة وإنتاج الزبيب وزيت الجرجير من خلال استصلاح وزراعة ٢٠ ألف فدان بمحاصيل الجرجير والعنب والنباتات العطرية.





قال يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه سيجري تقسيم المساحة المستصلحة لقطع متساوية يستفيد منها أهالي المركز الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتجهيز طرق ممهدة لتيسير الوصول للمنطقة.





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أضاف يوسف، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بالتوسع في زراعة المحاصيل الغير تقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.





كما أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ تجربة جديدة لتشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع بتقنية تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء.





أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن التجربة تأتي وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء.





أضاف الزملوط، أنه التجربة في مرحلة التقييم وبمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، وفي حالة نجاح التجربة سيجري تنفيذ التجربة وتعميمها في باقي المراكز الإدارية الخمسة والقر التوابع لإحلال الطاقة النظيفة محل مصادر الطاقة التقليدية واستخدام تقنيات أقل تكلفة وأكثر كفاءة.





من جانب اخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة متميزة لتزيين وتجميل البيئة المحيطة بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة تحت عنوان (يلا نجمل بيئتنا) بقيادة مدير إدارة المدرسة محمد حجي.





أكد الدكتور جمال محمد حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن المبادرة تهدف إلى تزيين وتجميل ونظافة البيئة المحيطة بالمدرسة ونظافتها وظهورها بالمظهر والمشرف اللائق.





وأضاف جمال، أن الطالبات اللائي نفذن المبادرة حرصن على تجميل الأسوار المحيطة برسومات فنية مبدعة، فيما نفذت عدد من الطالبات أعمال نظافة وتجميل للشارع ودهان البلدورات والأرصفة وأعمدة الإنارة بألوان مبهجة حفاظًا على المظهر العام، والظهور بالمظهر المشرف واللائق.





من ناحية اخري بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهر على أرض محافظة الوادي الجديد بجميع مراكز وقرى المحافظة.





وقال الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة السن المدرسي بقطاع الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس، هو استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان "مصر خالية من فيروس سي".



