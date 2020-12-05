سياحة النواب تقترح تأجيل العمرة والحج حتى انتهاء أزمة كورونا

قال النائب أحمد الإدريسي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه يفضل إرجاء العمرة والحج هذا العام إلى أن ينتهي وباء كورونا، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تحجيم العمرة فى حالة انتشار وباء كورونا مثلما حدث في المرحلة الأولي من كورونا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأكد أن كل ما يهمه المواطن المصري والحكومة تحملت الأعباء من أجل الحفاظ على صحة المواطن.





وأضاف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه فى حالة انتشار وباء كورونا سيكون هناك قرارات ستتخذها الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين ، ويفضل أرجاء الحج والعمرة إلى الأعوام القادمة.









وقد أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر استعدادًا لموسم العمرة الجديد والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم، مشيرًا إلي أن النجاح الذي حققته بوابة العمرة الموسم الماضي دافعا لاستمرار ومضاعفة هذا النجاح.





وأكد أحمد إبراهيم فى تصريحات صحفية اليوم أن شركات السياحة تشعر بالامتنان والشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة منذ أن كان مجرد فكرة وتحولت الي واقع حقيقي بفضل دعم الرئيس .





وأضاف أن هذا الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الأول لحماية المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله موضحا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حماية حقوق المعتمرين.





وحذر الشركات المصرية والسعودية بالعمل بالوكيل الافتراضي خارج بوابة العمرة ، أو التلاعب بمشاعر الراغبين في أداء العمرة خارج البوابة وضوابطها .