فتاوى وأسئلة تشغل الأذهان.. إفساد صيام يوم التطوع يوجب القضاء أو الكفارة .. المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها .. الأيام التي لا يجوز الصيام فيها

فتاوى تشغل الأذهان:

- هل إفساد صيام يوم التطوع يوجب القضاء أو الكفارة؟

- هل المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها؟

- ما الأيام التي لا يجوز الصيام فيها؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام التطوع

قالت مُتصلة تُدعى «سناء» 63 عامًا، إن "زوجها يرفض صيامها لأيام التطوع مثل الاثنين والخميس، و13 و14 و15 من كل شهر، فما حكم ذلك؟".

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ، إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها، لأن ذلك تطوع وليس صيام فريضة رمضان، ناصحًا المتصلة بطاعة زوجها وعدم الصيام.

وسأل المفتي السابق المتصلة، قائلًا: «هل أنتِ تصومي هذه الأيام من أجل إغاظة زوجك أم للحصول على الثواب؟ فقالت: من أجل الأجر، فقال لها: لا تصومي ولكِ 10 أضعاف أجر صيام التطوع، وقولي لزوجك متشكرين».

3 أيام لا يجوز فيها صيام التطوع

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن صيام يوم الجمعة يجب أن يكون قبله يوم وبعده يوم على الوجوب، والدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على إحدى نسائه يوم الجمعة، ووجدها صائمة فقال لها: "هل صمتِ بالأمس؟"، قالت: "لا"، فقال لها: "هل تنوين الصيام غدا؟"، فقالت: "لا"، فقال لها: "افطري".

وأضاف الدكتور سالم عبد الجليل أنه ليس ذلك في يوم الجمعة فقط بل ينطبق على يومي السبت والأحد، فقد نهى النبي عن الصيام في هذه الأيام الثلاثة لأنها أيام عيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق، في فتوى مسجلة له، أنه يجوز الصيام في هذه الأيام الثلاثة، لكن إذا صادفت عادة سنوية كيوم عاشوراء أو يوم عرفات أو إذا كان الشخص عليه قضاء ويعمل جميع أيام الأسبوع وليس لديه إجازة إلا يوم الجمعة ويريد صومه فيجوز له الصيام، أما إذا كان صيام تطوع فلا يجوز.



هل المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها

قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن المضمضة مستحبة من آثار الطعام، ولا يضر بقاء شيء من ذلك في أسنانك بحكم الصلاة، لكن إذا كان المأكول من لحم الإبل فلا بد من الوضوء قبل الصلاة؛ لأن لحم الإبل ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "توضأوا من لحوم الإبل، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة قائلا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فقال السائل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت"، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

هل يحتاج إفساد صيام يوم التطوع للقضاء أم الكفارة؟

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عويضة عثمان، خلال لقائه على قناة "الناس"، فى إجابته عن سؤال "حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟"، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار عويضة عثمان، إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

هل إفساد صيام يوم التطوع يوجب القضاء أو الكفارة؟

قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في أحد محظورات الصيام، فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.

وأجاب عبد الحميد الأطرش، لـ" صدى البلد"، عن سؤال: "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم في يوم التطوع؟"، قائلا: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه".

وأضاف عبد الحميد الأطرش: "التطوع عهد من العبد لابد من قضائه، كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم، فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".

قالت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يسأل صاحبه "هل يجب تبييت النية في صيام الاثنين والخميس؟".