أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر





وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" اهنيء النادي الاهلي وجماهيره العظيمة بالفوز بكاس مصر .. الحمدلله ❤️.





حقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.





سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة.





كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.

هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.