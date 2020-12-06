نظر أمر منع حسن نافعة فى التصرف بأمواله.. اليوم

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار علي الهواري، نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودوعة فى البنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.





وكانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل حسن نافعة وشادى الغزالى حرب والدكتور حازم عبد العظيم و 12 آخرين في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





وتحمل القضية التي يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة منذ عدة أشهر رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم عددا من المتهمين الآخرين بخلاف نافعة وحسني وماهينور.





وتشمل القضية عدة اتهامات منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



