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رياضة

محمد الشناوي بعد الفوز بكأس مصر: الحمد لله ومستعدون لكافة البطولات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:50 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسام الحارتي
عبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.


وقال محمد الشناوي في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي .


وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.


تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة

و أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى
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