محمد الشناوي بعد الفوز بكأس مصر: الحمد لله ومستعدون لكافة البطولات

على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.









وقال محمد الشناوي في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي .









و حقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.









تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.







سجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة





و أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى