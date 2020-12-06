نظر أمر التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية..اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، اليوم الأحد، أمر التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.





وكانت قد قررت جهات التحقيق الخميس الماضي، إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.





وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بالتماس لوزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافي أية مخالفات ارتكبتها .





وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة ويؤكدون التزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.





كما تقدمت المبادرة بالتماس المستشار النائب العام لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم ( جاسر عبد الرازق - كريم عناره - محمد بشير ) .





وتؤكد المبادرة المصرية استعدادها للعمل وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافي أي سوء فهم بشأن عمل المبادرة .

وفي ذات الإطار تعلن المبادرة استعدادها لتسهيل مهام المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي في مهمتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.









جدير بالذكر أن النيابة العامة حبست في وقت سابق، كلا من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.





فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.





ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.



