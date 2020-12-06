ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محاكمة أمين خزينة لاختلاسه مليون و10 آلاف جنيه.. اليوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و 10 آلاف جنيه من جهة عمله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط و وليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام ، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.
 
ونصت المادة 112 على ،"كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اختلاس أحراز وبنادق آلية.. تفاصيل التحقيقات مع معاون قسم الحوامدية الأسبق

ضبط عاطل لسرقته 2600 دولار أمريكي و2000 جنيه مصري و6 خواتم ذهبية من مسكن جارته بسوهاج

‏السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ترشيحاتنا

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

مبابي بعد إنجاز المئوية: لم أتوقع تسجيل 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان

محاولة استرداد الأرض.. الجيش السوداني يدخل مناطق تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

Advertisements

مصير العنصرية السقوط .. احتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

العنصرية كارهة المصريين .. هزيمة ساحقة لـ صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

سعر الذهب اليوم 6-12-2020

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور