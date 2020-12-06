محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن في خصومة ثأرية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن عمدًا لخلافات ثأرية.





والمتهمون هم كلا من "علي .ع "و "عبدالفتاح .ع" و" محمد .ع "و "فرغلي .ص" و "فاطمة .ع "و "علي .ع" و 'احمد .ع" و "عبدالرحمن .ع "و" عواد .ع" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلي محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي .ح"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما إن ظفروا به حتي قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من موازرتهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .