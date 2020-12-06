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حوادث

محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن في خصومة ثأرية .. اليوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن عمدًا لخلافات ثأرية.

والمتهمون هم كلا من "علي .ع "و "عبدالفتاح .ع" و" محمد .ع "و "فرغلي .ص" و "فاطمة .ع "و "علي .ع" و 'احمد .ع" و "عبدالرحمن .ع "و" عواد .ع" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.
 
وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلي محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي .ح"،   عمدا مع سبق الإصرار،  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله نتيجة خلافات ثأرية،  وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"،  وما إن ظفروا به حتي قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد،  لإضعاف مقاومته محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية،  وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة،  حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من موازرتهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
واضاف قرار الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المتهمين من الأول للرابع المجني عليه "علي .ح"،  بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء،  وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك شل مقاومته وأجبروه  علي الصعود داخل سيارة قيادتهم،  وقاموا بخطفه ونقله محل سكنهم تمهيدا لارتكاب جريمتهم محل الاتهام وعلي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء سكاكين دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم التاسع علم بوقوع جناية قتل المجني عليه علي حسن وقام بايواء المتهمين بمسكنه وأعانهم علي الفرار من وجه القضاء .
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