مروان محسن عن إهداره العديد من فرص التسجيل: مفيش توفيق

بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية قائلا "مفيش توفيق".





وقال مروان محسن في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": الحمد لله على التتويج بلقب كأس مصر رغم إهدار العديد من الفرص .. ونجتهد من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير .





و حقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.







سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة.





كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.

علق مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إهداره العديد من الفرص خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في نهائي