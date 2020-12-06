ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مروان محسن عن إهداره العديد من فرص التسجيل: مفيش توفيق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
حسام الحارتي
علق مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إهداره العديد من الفرص خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية قائلا "مفيش توفيق".

وقال مروان محسن في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": الحمد لله على التتويج بلقب كأس مصر رغم إهدار العديد من الفرص .. ونجتهد من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير .

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة.

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه

بكاء كهربا بعد التتويج بـ كأس مصر للمرة 37 في تاريخ الأهلي

حوار بين كهربا ووليد سليمان من العزل احتفالا بالتتويج بكأس مصر.. فيديو

الأهلي ينظم ممراََ شرفياََ لطلائع الجيش قبل تسلم ميداليات كأس مصر

شوبير يداعب نجله على الهواء: وقع الكأس أثناء الاحتفال

أبطال الجمهورية عدّو حدود العالمية| نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلى بـ كأس مصر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر.. مصر للطيران للشحن الجوي: جاهزون لنقل لقاح فايزر

منصة ادمودو تعود للنور من جديد .. التعليم تدعو الطلاب للتسجيل عليها والتواصل عبر الفصول الافتراضية

اخبار الفن.. حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب .. هنا شيحة تكشف تفاصيل ارتباط حلا ومعز مسعود

حدث نادر.. تداول فيديو لإعصار يضرب السعودية

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا ويتساوى مع برشلونة وبايرن ميونيخ

لأنصرنك ولو بعد حين..علاء مبارك يعلق على حكم إلغاء تجميد أموال أسرته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا