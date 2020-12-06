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برلمان

213 مليار جنيه في 5 سنوات.. 1.81 مليون مشروع تستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
المشاريع الصغيرة
المشاريع الصغيرة
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، إن هناك طفرة حقيقية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا إنها خلقت كيانات اقتصادية صغيرة وناجحة وقضت على البطالة لدى قرابة 2 مليون شاب، وذلك بعد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقيام البنك المركزي المصري بإصدار تسهيلات لدعم هذه المشاريع وأصحابها.

 وأشار الدابي في بيان، اليوم، إلى تصريحات محافظ البنك المركزي، والتي كان أكد فيها على دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات، لتبلغ 213 مليار جنيه، استفاد منها 1.81 مليون مشروع منذ ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، مضيفا أن هذه المشاريع أصبحت قاطرة التنمية في الوطن وهناك إقبال كبير عليها من جانب الشباب لتنفيذ .

 وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر ومن خلال رؤية اقتصادية واضحة المعالم استطاعت التصدي لمشاكل ضخمة خلال السنوات الأخيرة، منها بطالة الشباب وازدواج سعر الصرف والغلاء الفاحش والمستمر في السلع الأساسية وندرة وجودها، وكلها كانت موجودة في السنوات الماضية، وتم التغلب عليها تماما وأصبح هناك استقرار في سعر الصرف وتوافر السلع اساسية وانخفاض التضخم والأسعار.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.


وأوضح طارق عامر، دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات، لتبلغ نحو 213 مليار جنيه استفاد منها 1.81 مليون مشروع منذ ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020.


ويعقد المعرض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الحالي، في إطار خدمة جهود التحول الرقمي والشمول المالي للدولة المصرية.
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