براءة 7 مسئولين بمحافظة القاهرة من إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 71 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 7 مسئولين من قيادات محافظة القاهرة بعد ثبوت عدم إرتكابهم ثمة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.





أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالين السبعة الصادر بحقهم حكم البراءة حافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها ولم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والإحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يرتكبوا ما من شأنه ضياع حقوق الدولة المالية





حكم البراءة شمل كلًا من سيدة محمد عمر، مدير إدارة لجان وضع اليد بمحافظة القاهرة وأحمد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك القاهرة وسعيد عبد الهادي محمد، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد القادر عبد البديع إسماعيل، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة والسيد توفيق عنبر، مدير مديرية المساحة وسليمان إبراهيم جرجس، بإدارة أملاك حي السلام أول وشريف كمال إسماعيل، مدير إدارة الأملاك.





تضمنت أسباب الحكم أن المحالين من الأول حتى الخامس الصادر بشأنهم حكم البراءة لم يرتكبوا مخالفات بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تقنين وضع اليد للمواطن محمد حسين صفا على قطعة أرض، وصحة ما قاموا به بشأن تقدير قيمة الأرض



