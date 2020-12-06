ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني: لاعبو الأهلي يكتبون التاريخ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
موسيماني
موسيماني
Advertisements
حسام الحارتي
عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏الكبيرة بعد فوز الفريق على طلائع الجيش بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس مصر، ‏ليجمع الفريق بين الثلاثية هذا الموسم «دوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا».‏

قال موسيماني: «هناك أشخاص مهمون جدا لابد أن أوجه لهم الشكر، في مقدمتهم الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي، ومجلس الإدارة، الذي منحني الفرصة لقيادة الفريق، ثم اللاعبون الذين ‏يصنعون الفارق دائمًا، وعائلتي بكل تأكيد، هؤلاء لهم لكل الشكر، بالإضافة بالطبع إلى الجهاز المعاون».‏

وأضاف المدير الفني: «عندما كنت موجودًا مع فريق صن داونز في جنوب إفريقيا خرجنا من ‏بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن القدر أعادني من جديد إلى البطولة حتى أتوج بها مع الأهلي».‏

وشدد موسيماني على أن الأهلي أمامه بطولتين مقبلتين، ولابد أن يكافح ويقاتل للتتويج بهما، وأنه سوف يبحث عن ذلك بكل قوة.‏

وأوضح المدير الفني أن فريق طلائع الحيش فريق جيد وقدم مباراة جيدة، ولكن في النهاية ‏حقق الأهلي الفوز في المباراة وتوج باللقب. ‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلا: «هؤلاء اللاعبون يكتبون التاريخ منذ جيل أبوتريكة ‏وزملائه.. سعيد جدا بالوجود مع الأهلي، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات وإسعاد ‏الجماهير الداعمة للفريق».‏

وتسلم كأس مصر بعد تتويج الفريق بشكل رسمي بالبطولة للمرة الـ37 في تاريخه، بعد الفوز ‏على طلائع الجيش بضربات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت ‏الأصلي للمباراة بالتعادل ‏الإيجابي بهدف بكل فريق.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونسون: فخور بتدريب الأهلي.. وأشكر الخطيب على منحي تلك الفرصة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

موسيماني يبدأ دراسة فريق طلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

ما حدث لا أريد تكراره.. بيتسو موسيماني يعنف لاعبي الأهلي رغم التأهل لنهائي كأس مصر

22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بنهائي كأس مصر

انفراجة في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم سيرينو

ترشيحاتنا

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر

بعد فوز الأهلى ببطولة الكأس .. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي

أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة عن أول حب في حياته

السعودية تكشف موقف الرباعي العربي من حل الأزمة مع قطر

أحمد بلال: موسيماني ظلم ياسر إبراهيم في نهائي الكأس بعد استبعاده لـ صالح بدر بانون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا