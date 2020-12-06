عمرو أديب عن فرحة جمهور الأهلي بكأس مصر: وكأنها أول مرة يحصل على بطولة.. شاهد

قال الاعلامي عمرو أديب ، إن جمهور الأهلي سعيد ببطولة كأس مصر وكأن الأهلي لأول مرة يحصل على بطولة، لكن هناك بطولتين ما زالتان في صندوق الأهلي وغيرها الكثير والكثير.





وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر: "مبروك للأهلي مباراة جيدة وجميلة تليق بنهائي الكأس المصري مؤكدا ان موسيماني بطل وحراس المرمي كان لهم دور كبير في هذه المباراة ".





وأوضح عمرو اديب : "أنه لا يوجد بطولة هذا العام الأهلي لم يفز بها قائلا "عمرو عيط عمرو تعب"، مؤكدا أن كهربا بعد نهاية كل ماتش له قصة.





وتابع عمرو أديب، ان النصر يجب أن يتم التهنئة عليه والفوز دائما للأفضل وانتهت المباراه فوز الأهلي بكأس مصر .





وعلق الإعلامى عمرو اديب سابقا على مبارة النادى الاهلى والاتحاد فى نصف نهائى كاس مصر التى انتهت بفور النادى الاهلى بهدفين مقابل هدف.





ونشر عمرو أديب سابقا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب: "أظن لو كانوا خلوا وقت المباراة ٨٠ دقيقة من أول ما اخترعوها كان الأهلى ممكن يفقد نص البطولات اللى اخدها فى تاريخه. حكمتك يا رب".





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى نهائي كأس مصر ، عقب الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.



